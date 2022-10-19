https://sputnik-georgia.ru/20221019/kak-uskorit-protsess-nalazhivaniya-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy--politolog-271472708.html

Как ускорить процесс налаживания грузино-российских отношений – политолог

Как ускорить процесс налаживания грузино-российских отношений – политолог

Отношения Грузии и России постепенно должны стабилизироваться, считает политолог Лали Морошкина 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T17:00+0400

2022-10-19T17:00+0400

2022-10-19T17:00+0400

грузино-российские отношения

россия

грузия

политика

лали морошкина

зураб абашидзе

григорий карасин

москва

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Россия играет важную роль в развитии экономики Грузии, поэтому восстановление отношений между двумя странами очень важно, заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.По ее словам, в России живет около миллиона этнических грузин и внушительные показатели денежных переводов из РФ в Грузию - именно их заслуга."Первая страна, откуда Грузия принимает все эти денежные переводы, – это Россия. Надо помнить, что миллион – это практически треть Грузии, которая живет в России. Мы должны ценить труд наших соотечественников, которые живут в России", - сказала Морошкина.Россия является лидером по объему денежных переводов в Грузию. По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 135 миллионов долларов – 40,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Политолог считает, что отношения Грузии и России постепенно должны стабилизироваться, а ускорить этот процесс удастся, если грузинские эксперты начнут принимать участие в российских политических ток-шоу.На фоне отсутствия дипломатических связей, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.При этом, в ходе визита в Молдову в начале недели президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила пересмотр визовой политики в отношении России. Эта "достаточно либеральная" политика в нынешней обстановке, возможно, является менее приемлемой, заявила она.Президент Грузии допустила введение визового режима для россиян >>>Грузия ввела безвизовый режим с РФ в 2012 году.Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации россиян после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. Тогда на российском КПП "Верхний Ларс" выстроились километровые очереди из машин, направлявшихся в Грузию.На этом фоне в Грузии активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии назвали это нецелесообразным, подчеркнув, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Более того, лидер правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в случае введения визового режима для граждан России он коснется и этнических грузин. По его словам, в России живут около миллиона грузин.Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 граждан РФ (выехали 22 929).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, россия, грузия, политика, лали морошкина, зураб абашидзе, григорий карасин, москва