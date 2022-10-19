https://sputnik-georgia.ru/20221019/kak-vybrat-vkusnye-i-sladkie-mandariny-sovety-ekspertov-271466729.html

Как выбрать вкусные и сладкие мандарины? Советы экспертов

Как выбрать вкусные и сладкие мандарины? Советы экспертов

Вкусные и сладкие мандарины - любимый многими зимний фрукт, который дарит нам свежесть и витамины долгой, холодной зимой

2022-10-19T14:59+0400

2022-10-19T14:59+0400

2022-10-19T14:59+0400

справки

общество

мандарины

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Советы экспертов, как выбрать вкусные, сладкие и ароматные мандарины, читайте в Sputnik Грузия.Советы экспертовВыбрать вкусные и сладкие мандарины не трудно. По совету экспертов, покупать нужно плоды среднего размера, однородного цвета, без крапинок и пятен, на кожице которых поры хорошо просматриваются.Эксперты отмечают, что зеленые пятнышки на мандаринах являются не признаком недозрелости цитруса, а говорят о болезни дерева, с которого плоды были сорваны.Плотные мандарины бывают более сладкими и кажутся более тяжелыми, а легкие и менее плотные – кислыми.Мандарины бывают спелые и сладкие, если кожица цитруса легко и целостно отделяется.Эксперты не советуют выбирать мандарины с мягкими участками или те плоды, при легком нажатии из которых вытекает сок – такие цитрусы могут быть некачественными. Однако небольшие царапины, потертости на кожуре или "припухлости", создающие ощущение, что между кожурой и самим плодом есть воздух, не влияют на вкус и сочность мякоти.Покупать мандарины с липкой кожурой эксперты также не советуют. Они утверждают, что липкой кожура становится от этилена – химиката опасного для человека, которым покрывают плоды многие производители, чтобы мандарины во время транспортировки и хранения не испортились. Этот химикат может стать причиной серьезного отравления, когда определенное количество токсина накопится в печени.Липкая кожура может также указывать и на неаккуратную транспортировку мандаринов, в ходе которой некоторые плоды были раздавлены, и с них сок потек на остальные, что является настоящим магнитом для болезнетворных бактерий.Вкусные мандарины обладают ароматным запахом, если же его нет, то, скорее всего, продукт недостаточно сладок или неспелый.Следуйте вышеперечисленным советам экспертов, и вы сможете выбрать самые вкусные и сладкие мандарины.Материал подготовлен на основе открытых источников

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вкусные сладкие мандарины советы экспертов