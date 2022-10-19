https://sputnik-georgia.ru/20221019/kramnik-pochemu-ucheniya-nato-v-litve-opasnee-chem-ucheniya-bloka-po-atomnomu-sderzhivaniyu-271457578.html
Крамник: почему учения НАТО в Литве опаснее, чем учения блока по атомному сдерживанию
Крамник: почему учения НАТО в Литве опаснее, чем учения блока по атомному сдерживанию
Какую угрозу России несут учения НАТО в Прибалтике вблизи границы с Беларусью и как развивается спецоперация РФ на Украине – в интервью военного эксперта Ильи... 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T12:04+0400
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Блок НАТО одновременно проводит в Европе два крупных учения. Если учения по ядерному сдерживанию проходят регулярно, то крупные военные маневры в Литве – опасная провокация. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Как на эти учения ответит Россия? Почему НАТО будет считать победу России на Украине своим поражением? Как уничтожение железнодорожной инфраструктуры Украины поможет ВС России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, нато, литва, видео
мультимедиа, видео, нато, литва, видео
Крамник: почему учения НАТО в Литве опаснее, чем учения блока по атомному сдерживанию
12:04 19.10.2022 (обновлено: 12:17 19.10.2022)
Какую угрозу России несут учения НАТО в Прибалтике вблизи границы с Беларусью и как развивается спецоперация РФ на Украине – в интервью военного эксперта Ильи Крамника
Блок НАТО одновременно проводит в Европе два крупных учения. Если учения по ядерному сдерживанию проходят регулярно, то крупные военные маневры в Литве – опасная провокация. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Как на эти учения ответит Россия? Почему НАТО будет считать победу России на Украине своим поражением? Как уничтожение железнодорожной инфраструктуры Украины поможет ВС России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.