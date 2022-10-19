https://sputnik-georgia.ru/20221019/krysa-s-chelovecheskim-mozgom-k-chemu-privedut-spornye-eksperimenty-271451227.html

Крыса с человеческим мозгом. К чему приведут спорные эксперименты

Крыса с человеческим мозгом. К чему приведут спорные эксперименты

Нейробиологи отчитались о новых успехах в применении мозговых органоидов. Эта технология открывает грандиозные перспективы в лечении заболеваний центральной... 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T11:01+0400

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В то же время ученые опасаются, что выращенный в пробирке мини-мозг может обрести сознание, а вживленные человеческие нейроны позволят животному стать разумным. Насколько оправданны эти тревоги — в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.Мозг, выращенный из кожиРазличные заболевания головного мозга — одни из наиболее частых в мире. Только психические расстройства ежегодно обходятся мировой экономике в 2,5 триллиона долларов. Бороться с такими патологиями сложно: у медиков и ученых нет доступа к мозговой ткани живого человека. Неинвазивных методов исследования — например магнитно-резонансной томографии (МРТ) или электроэнцефалографии (ЭЭГ) — недостаточно. Однако теперь есть возможность исследований на искусственных мини-мозгах.На ранней эмбриональной стадии развития у человека есть так называемые всемогущие клетки, из которых затем формируются абсолютно все органы. Лауреат Нобелевской премии Синъя Яманака придумал, как перепрограммировать клетки взрослого человека (обычно берут из кожи), "откатив" их до состояния эмбриональных. Из этих индуцированных стволовых клеток (иСК) в пробирке выращивают то, что нужно, — например, нервную ткань. В зависимости от задачи можно получить определенную область мозга или имитировать ту или иную патологию.По его словам, благодаря органоидам можно узнать, как передается сигнал между нейронами, через какие белки. Это послужит основой для понимания работы мозга.Крысиный мозг очеловечилиОрганоиды — это не мозг. Они не подключены к кровеносным сосудам и органам чувств, что исключает их развитие и рост — а значит, и превращение в настоящий орган. Это ограничивает экспериментаторов. Но такие структуры можно вживлять в мозг животного.Человеческие мозговые органоиды успешно подсаживали лабораторным мышам. Однако их жизнь слишком коротка — "вставки" не успевают достаточно развиться. Кроме того, эксперименты обычно проводили на взрослых животных, что, вероятно, ограничивало интеграцию.Недавно ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии вживили человеческие нейроны более крупным грызунам — новорожденным крысам.Клетки человека внедрили в соматосенсорную кору, которая получает сигналы от органов чувств (например, усов) и передает их в другие области мозга, где сигналы интерпретируются.В другом эксперименте органоид заражали вирусом бешенства и смотрели, как он передается на здоровые части. Наконец, ученые трогали крыс за усы, следя за реакцией мозга через МРТ: оказалось, что органоид проявляет активность в ответ на прикосновение к вибриссам, а значит, способен улавливать сенсорную информацию.Все это доказывает, что человеческий органоид интегрировался в мозг животного как анатомически, так и функционально. Ведущий автор исследования Серджиу Паска сравнил результат с добавлением "еще одного транзистора в схему". На полное сращивание ушло шесть месяцев.Кроме того, выяснилось, что нейроны человека, созданные из стволовых клеток и трансплантированные в мозг крысы, выросли намного больше, чем те, которые культивировались в чашке Петри.Паска и его коллеги также создали органоиды мозга из стволовых клеток людей с генетическим заболеванием — синдромом Тимоти (симптомы похожи на аутические). В лабораторных условиях эти структуры ничем не отличались. Но после пересадки в мозг крысы не показали такого роста, как здоровые, и взаимодействие нейронов было хуже.Крысиный мозг все равно не заменит человеческий, уточняет он. И тем не менее модельные системы — очень мощный научный инструмент."Представьте окошко, которое позволяет нам заглянуть в темную комнату. Освещение внутри плохое, и можно рассмотреть далеко не все, но раньше-то мы вообще ничего не видели. Органоиды открывают нам такое окошечко. И чем сильнее мы приближаем модель к естественной среде, тем лучше понимаем, что же происходит в человеческом мозгу", — говорит эксперт.Мини-мозг: спортсмен и пьяницаИнновацию другого рода предложила группа ученых под руководством Бретта Кагана из биотехнологического стартапа Cortical Labs., разрабатывающего биологические компьютерные чипы. Они создали Dishbrain — нейронную систему из человеческих мозговых органоидов и клеток эмбрионального мозга мышей, выращенную поверх массива электродов, которые могли как стимулировать нейроны, так и считывать их активность.Воздействуя на этот мини-мозг, исследователи научили его самостоятельно играть в понг — примитивный компьютерный аналог пинг-понга. Правда, без партнера — со "стеной".Электроды слева или справа от одного массива активировали, чтобы сообщить Dishbrain, с какой стороны находится мяч, а расстояние до него определялось частотой сигналов.Главной проблемой было побудить клетки к определенному поведению. Человека мотивируют гормоны — например дофамин, дающий чувство удовлетворения. Но у Dishbrain нет подобной системы вознаграждения. Поэтому ученые использовали фундаментальную тягу простых систем к максимальной предсказуемости окружающей среды. Если мяч был отбит, мини-мозг получал ожидаемый сигнал, в случае неудачи — хаотичный. В результате нейронная система самоорганизовалась так, чтобы отбивать шарик.Авторы работы считают, что ни много ни мало "открыли новую область науки". Теперь собираются подвергнуть нейронную систему воздействию алкоголя и посмотреть, что получится."Мозг нужен, чтобы адекватно реагировать на внешние факторы в меняющейся окружающей среде. В понге нужно двинуть палочку вверх или вниз — простейшая одномерная задача. По сути, это маленькая модель того, что делает мозг в гораздо более сложной форме", — объясняет Хайтович.Смоделировать мозг человека крайне сложно — в нем миллиарды нейронов. Ученые пытаются составить схему работы нервной системы червей нематод — и даже с ней пока не все ясно, добавляет нейробиолог. Успех команды Кагана в том, что им удалось создать релевантную модель."Они предсказали, как поведут себя нейроны, чтобы получился определенный результат, и воплотили на практике. Эти ребята не абстрактными вещами занимаются, а понемногу разбираются, как нейроны взаимодействуют", — подчеркивает эксперт."Самокат с колесами от Porsche"Опыты с мозговыми органоидами вызывают у некоторых тревогу. Этические проблемы очевидны. В дальнейшем возможны и правовые. Сейчас выращенная из стволовых клеток структура имитирует только самые ранние стадии развития — первые несколько недель внутриутробной жизни. Но мини-мозг в пробирке способен обрести сознание. А попав в животное, наделит его человеческими качествами.Национальные академии наук, инженерии и медицины США создали специальную группу для изучения этого вопроса. Отчет указывает на крайнюю маловероятность того, что в обозримом будущем органоиды смогут мыслить, испытывать эмоции или чувствовать боль. Пока они ничем не отличаются от других человеческих нервных тканей или культур из пробирки."Однако ученые разрабатывают значительно более сложные органоиды, и ситуацию следует регулярно пересматривать", — отмечается в документе.Что касается внедрения органоидов в организм животных, то, по словам Хайтовича, отдельные "вставки" не сделают из лабораторной крысы человека.Еще один этический аспект — возможные страдания подопытных животных от таких манипуляций. Но эксперимент Паски и коллег показал, что внедрение органоидов не доставило крысам дискомфорта: "очеловеченные" грызуны вели себя как обычно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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