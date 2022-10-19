https://sputnik-georgia.ru/20221019/moroshkina-gruzii-nuzhny-dipotnosheniya-s-rossiey---video-271470073.html

Морошкина: Грузии нужны дипотношения с Россией – видео

Морошкина: Грузии нужны дипотношения с Россией – видео

Несмотря на сложную ситуацию и в Грузии, и в России, странам нужно налаживать отношения и восстанавливать дипломатические связи 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T15:17+0400

2022-10-19T15:17+0400

2022-10-19T15:29+0400

пресс-центр

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

пресс-центр

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/13/271469908_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a4ecec5eeaa91f26f61e8afa08aefac9.jpg

Об этом заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Думаю, что дипломатические отношения нам сейчас нужны. Несмотря на тяжелую ситуацию и в России, и в Грузии, нужно действовать, когда тяжело, а когда будет хорошо, действовать и так не придется. Это геройство, но кто-то должен взять на себя эту роль. Мы должны решиться не то чтобы отнекиваться от России, а налаживать отношения. И, думаю, в перспективе это будет оценено как очень мудрый шаг", – заявила Морошкина.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео