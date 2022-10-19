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Морошкина: Грузии нужны дипотношения с Россией – видео
Морошкина: Грузии нужны дипотношения с Россией – видео
Несмотря на сложную ситуацию и в Грузии, и в России, странам нужно налаживать отношения и восстанавливать дипломатические связи 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T15:17+0400
2022-10-19T15:17+0400
2022-10-19T15:29+0400
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Об этом заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Думаю, что дипломатические отношения нам сейчас нужны. Несмотря на тяжелую ситуацию и в России, и в Грузии, нужно действовать, когда тяжело, а когда будет хорошо, действовать и так не придется. Это геройство, но кто-то должен взять на себя эту роль. Мы должны решиться не то чтобы отнекиваться от России, а налаживать отношения. И, думаю, в перспективе это будет оценено как очень мудрый шаг", – заявила Морошкина.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
Морошкина: Грузии нужны дипотношения с Россией – видео
15:17 19.10.2022 (обновлено: 15:29 19.10.2022)
Несмотря на сложную ситуацию и в Грузии, и в России, странам нужно налаживать отношения и восстанавливать дипломатические связи
Об этом заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Думаю, что дипломатические отношения нам сейчас нужны. Несмотря на тяжелую ситуацию и в России, и в Грузии, нужно действовать, когда тяжело, а когда будет хорошо, действовать и так не придется. Это геройство, но кто-то должен взять на себя эту роль. Мы должны решиться не то чтобы отнекиваться от России, а налаживать отношения. И, думаю, в перспективе это будет оценено как очень мудрый шаг", – заявила Морошкина.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.