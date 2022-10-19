https://sputnik-georgia.ru/20221019/moroshkina-kto-schitaet-saakashvili-politzaklyuchennym--ne-drug-gruzii-271474573.html
Морошкина: кто считает Саакашвили политзаключенным – не друг Грузии
Морошкина: кто считает Саакашвили политзаключенным – не друг Грузии
Политолог и конфликтолог Лали Морошкина раскритиковала факт упоминания в резолюции ПАСЕ по Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве... 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T16:31+0400
2022-10-19T16:31+0400
2022-10-19T16:42+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
пресс-центр
политика
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/13/271473986_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3ed09b544099b1584b5a8ecdb9d8a8d3.jpg
"Когда говорят о Саакашвили как о политзаключенном, это плевок в сердца всех тех людей, которые девять лет выносили его. 320 тысяч человек были заключены в тюрьмы, для 2,5-миллионной страны, и держали их в скотских условиях. Если кто-то говорит, что Саакашвили политзаключенный, значит он нам не друг… Еще раз подчеркиваю, вся страна встанет против того, чтобы Саакашвили назывался политическим заключенным", - заявила Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду.ПАСЕ на прошлой неделе приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция ПАСЕ полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/13/271473986_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_0798a6ff5e943e80d6f5011d930c42bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, политика, михаил саакашвили, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, политика, михаил саакашвили, видео
Морошкина: кто считает Саакашвили политзаключенным – не друг Грузии
16:31 19.10.2022 (обновлено: 16:42 19.10.2022)
Политолог и конфликтолог Лали Морошкина раскритиковала факт упоминания в резолюции ПАСЕ по Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве политзаключенного
"Когда говорят о Саакашвили как о политзаключенном, это плевок в сердца всех тех людей, которые девять лет выносили его. 320 тысяч человек были заключены в тюрьмы, для 2,5-миллионной страны, и держали их в скотских условиях. Если кто-то говорит, что Саакашвили политзаключенный, значит он нам не друг… Еще раз подчеркиваю, вся страна встанет против того, чтобы Саакашвили назывался политическим заключенным", - заявила Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
в среду.
ПАСЕ на прошлой неделе приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".
Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция ПАСЕ полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.