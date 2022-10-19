https://sputnik-georgia.ru/20221019/moroshkina-kto-schitaet-saakashvili-politzaklyuchennym--ne-drug-gruzii-271474573.html

Морошкина: кто считает Саакашвили политзаключенным – не друг Грузии

Морошкина: кто считает Саакашвили политзаключенным – не друг Грузии

Политолог и конфликтолог Лали Морошкина раскритиковала факт упоминания в резолюции ПАСЕ по Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве... 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T16:31+0400

2022-10-19T16:31+0400

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"Когда говорят о Саакашвили как о политзаключенном, это плевок в сердца всех тех людей, которые девять лет выносили его. 320 тысяч человек были заключены в тюрьмы, для 2,5-миллионной страны, и держали их в скотских условиях. Если кто-то говорит, что Саакашвили политзаключенный, значит он нам не друг… Еще раз подчеркиваю, вся страна встанет против того, чтобы Саакашвили назывался политическим заключенным", - заявила Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду.ПАСЕ на прошлой неделе приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция ПАСЕ полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

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