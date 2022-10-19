https://sputnik-georgia.ru/20221019/prava-cheloveka-na-ukraine-zaschischaet-palach--mdinaradze-271480238.html

Права человека на Украине защищает палач – Мдинарадзе

Права человека на Украине защищает палач – Мдинарадзе

Однако Тбилиси не собирается с этим спорить или как-то на это реагировать, отметил Мдинарадзе 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Украинские власти допускают, чтобы признанный в Грузии палач защищал права человека на Украине, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе журналистам.Так Мдинарадзе прокомментировал встречу генпрокурора Украины Андрея Костина с представителями Совета Европы, на которой присутствовал бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, ныне советник Генпрокурора Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер.Однако, как отметил исполнительный секретарь правящей партии, Тбилиси не собирается с этим спорить или как-то на это реагировать."Они и раньше не стеснялись принимать подобные решения, что очень печально, и в этом заметны элементы односторонней дружбы. Об этом мы не собираемся сейчас говорить… Однако мы будем говорить об этом, когда на Украине будет мир", - добавил Мдинарадзе.Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, зураб адеишвили, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, украина, совет европы