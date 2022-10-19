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Предлагал школьникам деньги и звал с собой: в Кутаиси задержали предполагаемого извращенца
Предлагал школьникам деньги и звал с собой: в Кутаиси задержали предполагаемого извращенца
Мужчина был задержан по обвинению в развратных действиях иного характера 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T21:01+0400
2022-10-19T21:01+0400
2022-10-19T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Школьные приставы в Грузии вместе с полицией задержали мужчину средних лет, приставшего к школьникам, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина стоял у школы и предлагал детям за деньги пойти с ним.Информацию о задержании подтвердили в МВД Грузии. По их данным, мужчина был задержан по обвинению в развратных действиях иного характера.Информация о появлении мужчины у зданий школ, предлагавшего детям деньги, появилась в соцсетях несколько дней назад. Об угрозе предупредили и учителя, которые призвали родителей не оставлять детей без присмотра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кутаиси, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, кутаиси, преступность в грузии
Предлагал школьникам деньги и звал с собой: в Кутаиси задержали предполагаемого извращенца
Мужчина был задержан по обвинению в развратных действиях иного характера
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Школьные приставы в Грузии вместе с полицией задержали мужчину средних лет, приставшего к школьникам, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала
, мужчина стоял у школы и предлагал детям за деньги пойти с ним.
Информацию о задержании подтвердили в МВД Грузии. По их данным, мужчина был задержан по обвинению в развратных действиях иного характера.
Информация о появлении мужчины у зданий школ, предлагавшего детям деньги, появилась в соцсетях несколько дней назад. Об угрозе предупредили и учителя, которые призвали родителей не оставлять детей без присмотра.