https://sputnik-georgia.ru/20221019/predlagal-shkolnikam-dengi-i-zval-s-soboy-v-kutaisi-zaderzhali-predpolagaemogo-izvraschentsa-271481695.html

Предлагал школьникам деньги и звал с собой: в Кутаиси задержали предполагаемого извращенца

Предлагал школьникам деньги и звал с собой: в Кутаиси задержали предполагаемого извращенца

Мужчина был задержан по обвинению в развратных действиях иного характера 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Школьные приставы в Грузии вместе с полицией задержали мужчину средних лет, приставшего к школьникам, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина стоял у школы и предлагал детям за деньги пойти с ним.Информацию о задержании подтвердили в МВД Грузии. По их данным, мужчина был задержан по обвинению в развратных действиях иного характера.Информация о появлении мужчины у зданий школ, предлагавшего детям деньги, появилась в соцсетях несколько дней назад. Об угрозе предупредили и учителя, которые призвали родителей не оставлять детей без присмотра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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