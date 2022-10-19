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https://sputnik-georgia.ru/20221019/premer-rasskazal-ob-uspekhakh-ekonomiki-gruzii-na-zasedanii-soveta-investorov-271477484.html
Премьер рассказал об успехах экономики Грузии на заседании Совета инвесторов
Премьер рассказал об успехах экономики Грузии на заседании Совета инвесторов
В стране наблюдается рост прямых иностранных инвестиций более чем в два раза, что является важным поводом для оптимизма, утверждает Гарибашвили 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T17:18+0400
2022-10-19T17:18+0400
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о текущей политической и экономической ситуации в стране участникам заседания Совета инвесторов, сообщает пресс-служба администрации правительства.Заседание Совета инвесторов под руководством премьера прошло в Администрации правительства в среду. В нем приняли участие руководители грузинских ведомств – главы Минэкономики, Минфина, Минсельхоза, Мининфраструктуры, а также представители дипкорпуса, местных и международных финансовых организаций.Согласно проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари.По словам главы правительства, в Грузии наблюдается рост прямых иностранных инвестиций более чем в два раза, что также является важным поводом для оптимизма.По данным за первое полугодие 2022 года, объем прямых иностранных инвестиций, по предварительной оценке, вырос на 102% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов.В ходе заседания Гарибашвили также представил членам совета видение правительства относительно новых проектов, инициатив и приоритетов, запланированных на следующий год.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Что касается текущего года, реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.Правительство Грузии и ЕБРР подписали меморандум о создании Совета инвесторов в мае 2015 года. Согласно документу, стороны совместно работают над привлечением в Грузию инвестиций и улучшением бизнес-среды. Совет возглавляет премьер-министр Грузии. В состав Совета входят грузинские и зарубежные бизнес-ассоциации, бизнес-омбудсмены и международные организации-доноры, активные в сфере развития частного сектора.ЕБРР – крупнейший инвестор для Грузии. Он играет важную роль для восстановления экономики страны. На сегодняшний день в Грузию вложено 5 миллиардов евро в 270 проектов, в том числе большая часть в частном секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, ебрр
грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, ебрр

Премьер рассказал об успехах экономики Грузии на заседании Совета инвесторов

17:18 19.10.2022
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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В стране наблюдается рост прямых иностранных инвестиций более чем в два раза, что является важным поводом для оптимизма, утверждает Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о текущей политической и экономической ситуации в стране участникам заседания Совета инвесторов, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Заседание Совета инвесторов под руководством премьера прошло в Администрации правительства в среду. В нем приняли участие руководители грузинских ведомств – главы Минэкономики, Минфина, Минсельхоза, Мининфраструктуры, а также представители дипкорпуса, местных и международных финансовых организаций.
"Мы надеемся завершить этот год с двузначным экономическим ростом, что очень важно для нас. Именно это дало нам возможность увеличить бюджет на следующий год", - заявил Гарибашвили.
Согласно проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари.
По словам главы правительства, в Грузии наблюдается рост прямых иностранных инвестиций более чем в два раза, что также является важным поводом для оптимизма.
По данным за первое полугодие 2022 года, объем прямых иностранных инвестиций, по предварительной оценке, вырос на 102% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов
© Сourtesy of Georgian Government
В ходе заседания Гарибашвили также представил членам совета видение правительства относительно новых проектов, инициатив и приоритетов, запланированных на следующий год.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
Что касается текущего года, реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Совета инвесторов
© Сourtesy of Georgian Government
Правительство Грузии и ЕБРР подписали меморандум о создании Совета инвесторов в мае 2015 года. Согласно документу, стороны совместно работают над привлечением в Грузию инвестиций и улучшением бизнес-среды.
Совет возглавляет премьер-министр Грузии. В состав Совета входят грузинские и зарубежные бизнес-ассоциации, бизнес-омбудсмены и международные организации-доноры, активные в сфере развития частного сектора.
ЕБРР – крупнейший инвестор для Грузии. Он играет важную роль для восстановления экономики страны. На сегодняшний день в Грузию вложено 5 миллиардов евро в 270 проектов, в том числе большая часть в частном секторе.
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