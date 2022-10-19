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Президент РФ объявил о введении военного положения на новых территориях
Президент РФ объявил о введении военного положения на новых территориях
Путин подписан указ о введении военного положения в четырех субъектах Российской Федерации 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T16:05+0400
2022-10-19T16:05+0400
2022-10-19T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РИА Новости."Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", — сообщил глава государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, новости, в мире
владимир путин, россия, новости, в мире
Президент РФ объявил о введении военного положения на новых территориях
Путин подписан указ о введении военного положения в четырех субъектах Российской Федерации
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РИА Новости
.
"Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", — сообщил глава государства.