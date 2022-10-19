https://sputnik-georgia.ru/20221019/rozhin-rasskazal-pochemu-nato-do-sikh-por-skryvaet-svoe-uchastie-v-ukrainskom-konflikte-271449892.html

Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте

Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте

Эксперт рассказал, почему официальные лица НАТО и стран Запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T09:23+0400

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Почему Столтенберг произносит прямо противоречащие друг другу тезисы о роли НАТО в украинском кризисе? Лишатся ли ВСУ спутниковой связи Илона Маска? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом, а также о терактах на "Северных потоках" и предотвращенной диверсии на "Турецком потоке" смотрите в нашем видео.

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