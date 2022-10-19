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Скончался иностранец, раненный в Батуми
Скончался иностранец, раненный в Батуми
В мужчину стреляли, когда он находился в одном из ресторанов 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T11:43+0400
2022-10-19T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Скончался 20-летний гражданин Турции, который получил огнестрельные ранения в Батуми во вторник, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".По информации телеканала, в молодого мужчину, который находился в ресторане у входа на Батумский бульвар, выстрелили 19 раз из автомата. Он получил ранения в области головы и груди. Врачи боролись за его жизнь всю ночь.Еще три человека, в том числе одна женщина, получили ранения, предположительно, от осколков разбитого в следствие выстрелов стекла витражного окна ресторана. Их вскоре выписали из клиники.По словам очевидцев, в мужчину стреляли из машины.Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно. На месте до поздней ночи работали эксперт-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, батуми, турция, новости
происшествия, грузия, батуми, турция, новости
Скончался иностранец, раненный в Батуми
11:43 19.10.2022 (обновлено: 12:27 19.10.2022)
В мужчину стреляли, когда он находился в одном из ресторанов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Скончался 20-летний гражданин Турции, который получил огнестрельные ранения в Батуми во вторник, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
По информации телеканала, в молодого мужчину, который находился в ресторане у входа на Батумский бульвар, выстрелили 19 раз из автомата. Он получил ранения в области головы и груди. Врачи боролись за его жизнь всю ночь.
Еще три человека, в том числе одна женщина, получили ранения, предположительно, от осколков разбитого в следствие выстрелов стекла витражного окна ресторана. Их вскоре выписали из клиники.
По словам очевидцев, в мужчину стреляли из машины.
Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно. На месте до поздней ночи работали эксперт-криминалисты.