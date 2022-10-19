https://sputnik-georgia.ru/20221019/sostoyanie-ranenogo-v-batumi-inostrantsa-kriticheskoe-271450344.html

Состояние раненного в Батуми иностранца критическое

Состояние раненного в Батуми иностранца критическое

Молодой мужчина получил огнестрельные ранения в области головы и груди 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T09:42+0400

2022-10-19T09:42+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Иностранец получил огнестрельное ранение в Батуми – по оценке медиков, его состояние критическое, сообщает телекомпания "Имеди".Еще три человека получили ранения предположительно в результате обстрела, когда разбились стекла в ресторане. Их вскоре выписали из клиники, однако состояние раненого остается тяжелым.Молодой мужчина получил огнестрельные ранения в области головы и груди.Случай произошел в одном из ресторанов, расположенных у входа на Батумский бульвар. По словам очевидцев, в мужчину стреляли из машины. Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно. На месте до поздней ночи работали эксперт-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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