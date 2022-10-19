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Состояние раненного в Батуми иностранца критическое
Состояние раненного в Батуми иностранца критическое
Молодой мужчина получил огнестрельные ранения в области головы и груди 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T09:42+0400
2022-10-19T09:42+0400
2022-10-19T09:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Иностранец получил огнестрельное ранение в Батуми – по оценке медиков, его состояние критическое, сообщает телекомпания "Имеди".Еще три человека получили ранения предположительно в результате обстрела, когда разбились стекла в ресторане. Их вскоре выписали из клиники, однако состояние раненого остается тяжелым.Молодой мужчина получил огнестрельные ранения в области головы и груди.Случай произошел в одном из ресторанов, расположенных у входа на Батумский бульвар. По словам очевидцев, в мужчину стреляли из машины. Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно. На месте до поздней ночи работали эксперт-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
батуми, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Состояние раненного в Батуми иностранца критическое
09:42 19.10.2022 (обновлено: 09:52 19.10.2022)
Молодой мужчина получил огнестрельные ранения в области головы и груди
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Иностранец получил огнестрельное ранение в Батуми – по оценке медиков, его состояние критическое, сообщает телекомпания "Имеди".
Еще три человека получили ранения предположительно в результате обстрела, когда разбились стекла в ресторане. Их вскоре выписали из клиники, однако состояние раненого остается тяжелым.
Молодой мужчина получил огнестрельные ранения в области головы и груди.
Случай произошел в одном из ресторанов, расположенных у входа на Батумский бульвар. По словам очевидцев, в мужчину стреляли из машины. Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно. На месте до поздней ночи работали эксперт-криминалисты.