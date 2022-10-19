https://sputnik-georgia.ru/20221019/strategicheskiy-zapas-yaits-271479508.html
Стратегический запас яиц
Стратегический запас яиц
Грузинские хозяйки запасаются одним из самых важных продуктов - яйцами. Без них не обходится ни один завтрак, не пекутся хачапури и торты 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T17:48+0400
2022-10-19T17:48+0400
2022-10-19T17:48+0400
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общество
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продукты питания
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Дело в том, что цены на курицу и яйца в Грузии до конца года могут вырасти более чем на 20%.Птицеводство во многом зависит от России, так как необходимые для производства корма пшеница и кукуруза завозятся оттуда. Эти продукты значительно подорожали, а цена на удобрения выросла в два раза.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, продукты питания
общество, грузия, продукты питания
Стратегический запас яиц
Грузинские хозяйки запасаются одним из самых важных продуктов - яйцами. Без них не обходится ни один завтрак, не пекутся хачапури и торты
Дело в том, что цены на курицу и яйца в Грузии до конца года могут вырасти более чем на 20%.
Птицеводство во многом зависит от России, так как необходимые для производства корма пшеница и кукуруза завозятся оттуда. Эти продукты значительно подорожали, а цена на удобрения выросла в два раза.