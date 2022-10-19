https://sputnik-georgia.ru/20221019/strategicheskiy-zapas-yaits-271479508.html

Стратегический запас яиц

Стратегический запас яиц

Грузинские хозяйки запасаются одним из самых важных продуктов - яйцами. Без них не обходится ни один завтрак, не пекутся хачапури и торты 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T17:48+0400

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Дело в том, что цены на курицу и яйца в Грузии до конца года могут вырасти более чем на 20%.Птицеводство во многом зависит от России, так как необходимые для производства корма пшеница и кукуруза завозятся оттуда. Эти продукты значительно подорожали, а цена на удобрения выросла в два раза.

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общество, грузия, продукты питания