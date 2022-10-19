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Суд над Саакашвили отложили на неделю

Суд над Саакашвили отложили на неделю

На суде была представлена справка, согласно которой Саакашвили не может присутствовать на заседании по состоянию здоровья 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T16:22+0400

2022-10-19T16:22+0400

2022-10-19T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Судебное заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили в очередной раз перенесли из-за состояния здоровья подсудимого.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.На суде была представлена справка из клиники "Вивамеди", согласно которой Саакашвили не может присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья.Представители стороны защиты обратились к суду с ходатайством отложить судебное заседание на один месяц, так как, по утверждению адвокатов, состояние здоровья их подзащитного не сможет улучшиться в ближайшие дни.Кроме того, адвокаты также отметили, что они ждут заключения экспертизы. Однако судья отклонил данное ходатайство и назначил очередное заседание на 26 октября.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, батуми, тбилисский городской суд