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Убийство иностранца в Батуми: задержаны четыре человека
Убийство иностранца в Батуми: задержаны четыре человека
Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T16:01+0400
2022-10-19T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Полиция задержала четырех человек по факту убийства 19-летнего гражданина Турции в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал "Формула" со ссылкой на МВД Грузии.По информации телеканала, в молодого мужчину, который находился в ресторане у входа на Батумский бульвар, выстрелили 19 раз из автомата. Он получил ранения в области головы и груди. Врачи боролись за его жизнь всю ночь, однако спасти молодого мужчину не удалось.Еще двое человек, в том числе одна женщина, получили ранения, предположительно, от осколков разбитого вследствие выстрелов стекла витражного окна ресторана. Их вскоре выписали из клиники.По словам очевидцев, в мужчину стреляли из машины.Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно. На месте до поздней ночи работали эксперты-криминалисты.Уголовное дело возбуждено по статье попытка "умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" и "противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси, турция
происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси, турция
Убийство иностранца в Батуми: задержаны четыре человека
Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Полиция задержала четырех человек по факту убийства 19-летнего гражданина Турции в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал "Формула" со ссылкой на МВД Грузии.
По информации телеканала, в молодого мужчину, который находился в ресторане у входа на Батумский бульвар, выстрелили 19 раз из автомата. Он получил ранения в области головы и груди. Врачи боролись за его жизнь всю ночь, однако спасти молодого мужчину не удалось.
Еще двое человек, в том числе одна женщина, получили ранения, предположительно, от осколков разбитого вследствие выстрелов стекла витражного окна ресторана. Их вскоре выписали из клиники.
По словам очевидцев, в мужчину стреляли из машины.
Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока неизвестно. На месте до поздней ночи работали эксперты-криминалисты.
Уголовное дело возбуждено по статье попытка "умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" и "противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".