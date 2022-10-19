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В госшколах Грузии начинается новый проект для лиц с ОВЗ
В госшколах Грузии начинается новый проект для лиц с ОВЗ
Для осуществления проекта в Грузии выбрали десять школ в крупных городах 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T10:21+0400
2022-10-19T10:21+0400
2022-10-19T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Новый проект, главной целью которого является улучшение качества образования для лиц с ограниченными возможностями или со специальными образовательными нуждами, начинается в государственных школах Грузии, говорится на сайте министерства образования и науки.Детали проекта обсудили на рабочей встрече в министерстве образования Грузии. Представители ведомства поблагодарили всех лиц, включенных в проект, за работу, проделанную в направлении инклюзивного образования.Кроме того, в рамках проекта запланированы оценка нужд ресурс-комнат в школах и их оснащение, проведение тренингов для персонала школы и много других мероприятий, направленных на улучшение качества обучения детей с ОВЗ или с особенными образовательными нуждами.Для осуществления проекта в Грузии выбрали десять школ – в Тбилиси, Рустави, Марнеули, Телави, Кутаиси, Кобулети и Батуми. В проекте также примут участие профессиональные образовательные учреждения и ресурс-центры городов и районных администраций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, лица с овз, люди с овз
грузия, новости, общество, тбилиси, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, лица с овз, люди с овз
В госшколах Грузии начинается новый проект для лиц с ОВЗ
Для осуществления проекта в Грузии выбрали десять школ в крупных городах
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik.
Новый проект, главной целью которого является улучшение качества образования для лиц с ограниченными возможностями или со специальными образовательными нуждами, начинается в государственных школах Грузии, говорится на сайте
министерства образования и науки.
В рамках проекта также запланировано создание родительских образовательных клубов на базе школ. Проект осуществляется при финансовой помощи правительства Норвегии, Детского фонда ООН (UNICEF) и организации "Инновации для инклюзивного общества".
Детали проекта обсудили на рабочей встрече в министерстве образования Грузии. Представители ведомства поблагодарили всех лиц, включенных в проект, за работу, проделанную в направлении инклюзивного образования.
Кроме того, в рамках проекта запланированы оценка нужд ресурс-комнат в школах и их оснащение, проведение тренингов для персонала школы и много других мероприятий, направленных на улучшение качества обучения детей с ОВЗ или с особенными образовательными нуждами.
Для осуществления проекта в Грузии выбрали десять школ – в Тбилиси, Рустави, Марнеули, Телави, Кутаиси, Кобулети и Батуми. В проекте также примут участие профессиональные образовательные учреждения и ресурс-центры городов и районных администраций.