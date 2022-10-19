https://sputnik-georgia.ru/20221019/v-gosshkolakh-gruzii-nachinaetsya-novyy-proekt-dlya-lits-s-ovz-271450095.html

В госшколах Грузии начинается новый проект для лиц с ОВЗ

В госшколах Грузии начинается новый проект для лиц с ОВЗ

Для осуществления проекта в Грузии выбрали десять школ в крупных городах 19.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Новый проект, главной целью которого является улучшение качества образования для лиц с ограниченными возможностями или со специальными образовательными нуждами, начинается в государственных школах Грузии, говорится на сайте министерства образования и науки.Детали проекта обсудили на рабочей встрече в министерстве образования Грузии. Представители ведомства поблагодарили всех лиц, включенных в проект, за работу, проделанную в направлении инклюзивного образования.Кроме того, в рамках проекта запланированы оценка нужд ресурс-комнат в школах и их оснащение, проведение тренингов для персонала школы и много других мероприятий, направленных на улучшение качества обучения детей с ОВЗ или с особенными образовательными нуждами.Для осуществления проекта в Грузии выбрали десять школ – в Тбилиси, Рустави, Марнеули, Телави, Кутаиси, Кобулети и Батуми. В проекте также примут участие профессиональные образовательные учреждения и ресурс-центры городов и районных администраций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, лица с овз, люди с овз