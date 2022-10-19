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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
С начала года сократился экспорт минеральных вод – на 23,5% 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 13,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 9,5 миллиарда долларов, что на 34,4% больше данных за январь-сентябрь 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 5,4 миллиарда долларов, что на 32,2% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2021 года, сообщает "Сакстат".Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-сентябре 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии (467,9%), азотных удобрений (216,6%), руд и концентратов драгоценных металлов (113,5%), легковых авто (74,6%).С начала 2022 года упал лишь экспорт минеральных вод – на 23,5%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов (77,2%), строительно-дорожной техники (73,1%), изделий из стали (71,3%), легковых авто (59%).С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за девять месяцев 2022 года превысил 2 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, турция, сакстат
экономика, грузия, новости, турция, сакстат

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

16:41 19.10.2022
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - портовые краны и контейнеры
Батумский морской порт - портовые краны и контейнеры - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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С начала года сократился экспорт минеральных вод – на 23,5%
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 13,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-сентябрь 2022 года

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

4 097,2

37,4

Импорт

9 515,0

34,4

Всего

13 612,2

35,3

За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 9,5 миллиарда долларов, что на 34,4% больше данных за январь-сентябрь 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 5,4 миллиарда долларов, что на 32,2% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2021 года, сообщает "Сакстат".

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров, январь-сентябрь 2022 года

Товары

млн долларов

Рост

%

Медные руды и концентраты

753,3

31,8

Легковые автомобили

590,5

74,6

Ферросплавы

431,6

36,4

Азотные удобрения

207,4

216,6

Вино

173, 3

3,9

В январе-сентябре 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии (467,9%), азотных удобрений (216,6%), руд и концентратов драгоценных металлов (113,5%), легковых авто (74,6%).
С начала 2022 года упал лишь экспорт минеральных вод – на 23,5%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров, январь-сентябрь 2022 года

Товары

млн долларов

Рост

%

Легковые автомобили

1 086,2

59,0

Нефтепродукты

1 021,4

77,2

Медные руды и концентраты

568,1

7,2

Лекарства

295,9

15,0

Газ

292,1

40,5

За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов (77,2%), строительно-дорожной техники (73,1%), изделий из стали (71,3%), легковых авто (59%).

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за девять месяцев 2022 года превысил 2 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии, январь-сентябрь 2022 года

Страны

млн долларов

Рост

%

Турция

2 035,1

37,3

Россия

1 716,8

49,8

Китай

1 404,1

30,2

Азербайджан

959,6

21,3

США

895,0

50,2

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.
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