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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

С начала года сократился экспорт минеральных вод – на 23,5% 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T16:41+0400

2022-10-19T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 13,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 9,5 миллиарда долларов, что на 34,4% больше данных за январь-сентябрь 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 5,4 миллиарда долларов, что на 32,2% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2021 года, сообщает "Сакстат".Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-сентябре 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии (467,9%), азотных удобрений (216,6%), руд и концентратов драгоценных металлов (113,5%), легковых авто (74,6%).С начала 2022 года упал лишь экспорт минеральных вод – на 23,5%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов (77,2%), строительно-дорожной техники (73,1%), изделий из стали (71,3%), легковых авто (59%).С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за девять месяцев 2022 года превысил 2 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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