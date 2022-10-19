Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - портовые краны и контейнеры
© photo: Sputnik / Stringer
С начала года сократился экспорт минеральных вод – на 23,5%
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 13,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-сентябрь 2022 года
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
4 097,2
37,4
Импорт
9 515,0
34,4
Всего
13 612,2
35,3
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 9,5 миллиарда долларов, что на 34,4% больше данных за январь-сентябрь 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 5,4 миллиарда долларов, что на 32,2% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2021 года, сообщает "Сакстат".
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров, январь-сентябрь 2022 года
Товары
млн долларов
Рост
%
Медные руды и концентраты
753,3
31,8
Легковые автомобили
590,5
74,6
Ферросплавы
431,6
36,4
Азотные удобрения
207,4
216,6
Вино
173, 3
3,9
В январе-сентябре 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии (467,9%), азотных удобрений (216,6%), руд и концентратов драгоценных металлов (113,5%), легковых авто (74,6%).
С начала 2022 года упал лишь экспорт минеральных вод – на 23,5%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров, январь-сентябрь 2022 года
Товары
млн долларов
Рост
%
Легковые автомобили
1 086,2
59,0
Нефтепродукты
1 021,4
77,2
Медные руды и концентраты
568,1
7,2
Лекарства
295,9
15,0
Газ
292,1
40,5
За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов (77,2%), строительно-дорожной техники (73,1%), изделий из стали (71,3%), легковых авто (59%).
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за девять месяцев 2022 года превысил 2 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии, январь-сентябрь 2022 года
Страны
млн долларов
Рост
%
Турция
2 035,1
37,3
Россия
1 716,8
49,8
Китай
1 404,1
30,2
Азербайджан
959,6
21,3
США
895,0
50,2
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.