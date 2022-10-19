https://sputnik-georgia.ru/20221019/yarkiy-osenniy-zvezdopad-orionidy-2022-pik-aktivnosti-meteornogo-potoka-271480048.html

Яркий осенний звездопад Ориониды 2022: пик активности метеорного потока

Яркий осенний звездопад Ориониды 2022: пик активности метеорного потока

Звездопад Ориониды - один из ярких метеорных потоков осени, пик активности которого ожидается в третьей декаде октября 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T21:43+0400

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справки

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На пике активности красивый осенний метеорный поток подарит жителям Земли до 20 ярких метеоров в час.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в 2022 году ожидается пик активности осеннего метеорного потока Ориониды.Когда пик активности звездопада ОрионидыОсенний метеорный поток Ориониды в 2022-м достигнет пика активности в ночь с 20 на 21 октября. Однако загадать желание на падающую звезду можно будет по 7 ноября включительно.Звездопад Ориониды увидят жители всей планеты, но наиболее ярким астрономическим зрелищем насладятся в странах Северного полушария.Метеоры Орионид достаточно быстрые – они обычно бывают белого цвета, но иногда попадаются красные, оранжевые, желтые и сине-зеленые яркие метеоры.Наблюдать звездопад Ориониды при ясной погоде можно над юго-восточным горизонтом с полуночи до рассвета.Условия наблюдения метеорного потока Ориониды в 2022-м благоприятные - Луна в это время близка к новолунию, соответственно наблюдению ее свет не помешает.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки