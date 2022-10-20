https://sputnik-georgia.ru/20221020/cluzhba-chs-v-gruzii-sama-budet-obuchat-pozharnykh-i-spasateley-271473781.html

Cлужба ЧС в Грузии сама будет обучать пожарных и спасателей

Cлужба ЧС в Грузии сама будет обучать пожарных и спасателей

На сегодняшний день пожарных и спасателей обучают в Академии МВД Грузии 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T07:31+0400

2022-10-20T07:31+0400

2022-10-20T07:31+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264897692_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_de82166355e6ea221071789114d1ef8d.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Для обучения пожарных и спасателей в Грузии разработают особую программу, которую будут преподавать непосредственно в самой Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Соответствующие поправки в закон "О профессиональном образовании" вступят в силу с 1 января 2023 года.На сегодняшний день пожарных и спасателей обучают в Академии МВД Грузии, там же они проходят курсы переподготовки. Со следующего года этим займется непосредственно Служба по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с Агентством государственного резерва и гражданской безопасности.Причиной такого решения стала специфика обучения будущих пожарных и спасателей, которых обучают не только локализации огня, но и проникновению на высокие этажи, дыханию в задымленной зоне, использованию пожарных насосов, использованию тактических возможностей и спасению людей в различных экстренных ситуациях, в том числе во время ДТП.Также с 1 января 2023 года обучать свой контингент, проводить им учения получит право и департамент по особым заданиям, который готовит спецназовцев. По мнению МВД Грузии, это улучшит профессиональные навыки сотрудников ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями