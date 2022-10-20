https://sputnik-georgia.ru/20221020/cluzhba-chs-v-gruzii-sama-budet-obuchat-pozharnykh-i-spasateley-271473781.html
Cлужба ЧС в Грузии сама будет обучать пожарных и спасателей
Cлужба ЧС в Грузии сама будет обучать пожарных и спасателей
На сегодняшний день пожарных и спасателей обучают в Академии МВД Грузии 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T07:31+0400
2022-10-20T07:31+0400
2022-10-20T07:31+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264897692_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_de82166355e6ea221071789114d1ef8d.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Для обучения пожарных и спасателей в Грузии разработают особую программу, которую будут преподавать непосредственно в самой Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Соответствующие поправки в закон "О профессиональном образовании" вступят в силу с 1 января 2023 года.На сегодняшний день пожарных и спасателей обучают в Академии МВД Грузии, там же они проходят курсы переподготовки. Со следующего года этим займется непосредственно Служба по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с Агентством государственного резерва и гражданской безопасности.Причиной такого решения стала специфика обучения будущих пожарных и спасателей, которых обучают не только локализации огня, но и проникновению на высокие этажи, дыханию в задымленной зоне, использованию пожарных насосов, использованию тактических возможностей и спасению людей в различных экстренных ситуациях, в том числе во время ДТП.Также с 1 января 2023 года обучать свой контингент, проводить им учения получит право и департамент по особым заданиям, который готовит спецназовцев. По мнению МВД Грузии, это улучшит профессиональные навыки сотрудников ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264897692_0:0:2568:1926_1920x0_80_0_0_43ff6f6fcdc36063394587dfa883c8ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Cлужба ЧС в Грузии сама будет обучать пожарных и спасателей
На сегодняшний день пожарных и спасателей обучают в Академии МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Для обучения пожарных и спасателей в Грузии разработают особую программу, которую будут преподавать непосредственно в самой Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Соответствующие поправки в закон "О профессиональном образовании" вступят в силу с 1 января 2023 года.
На сегодняшний день пожарных и спасателей обучают в Академии МВД Грузии, там же они проходят курсы переподготовки. Со следующего года этим займется непосредственно Служба по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с Агентством государственного резерва и гражданской безопасности.
Причиной такого решения стала специфика обучения будущих пожарных и спасателей, которых обучают не только локализации огня, но и проникновению на высокие этажи, дыханию в задымленной зоне, использованию пожарных насосов, использованию тактических возможностей и спасению людей в различных экстренных ситуациях, в том числе во время ДТП.
Также с 1 января 2023 года обучать свой контингент, проводить им учения получит право и департамент по особым заданиям, который готовит спецназовцев. По мнению МВД Грузии, это улучшит профессиональные навыки сотрудников ведомства.