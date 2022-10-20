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Дни казахского кино проходят в Тбилиси
Дни казахского кино проходят в Тбилиси
Посещение всех кинопоказов бесплатное 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T13:43+0400
2022-10-20T13:43+0400
2022-10-20T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Дни казахского кино проходят в кинозале Национального архива Грузии в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии страны.Проект проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также Национального архива при Минюсте. Посещение кинопоказов свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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кино, тбилиси, грузия, культура, новости, казахстан
кино, тбилиси, грузия, культура, новости, казахстан
Дни казахского кино проходят в Тбилиси
Посещение всех кинопоказов бесплатное
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Дни казахского кино проходят в кинозале Национального архива Грузии в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии страны.
Организаторы поделили показы на два дня. Сегодня зрители смогут увидеть два кинофильма – "Алга" Ернара Нургалиева и "Зере" Даурена Камшибаева.
Проект проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также Национального архива при Минюсте. Посещение кинопоказов свободное.