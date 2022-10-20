https://sputnik-georgia.ru/20221020/dni-kazakhskogo-kino-prokhodyat-v-tbilisi-271500055.html

Дни казахского кино проходят в Тбилиси

Дни казахского кино проходят в Тбилиси

Посещение всех кинопоказов бесплатное 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T13:43+0400

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2022-10-20T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Дни казахского кино проходят в кинозале Национального архива Грузии в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии страны.Проект проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также Национального архива при Минюсте. Посещение кинопоказов свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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кино, тбилиси, грузия, культура, новости, казахстан