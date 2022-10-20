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Глава МИД надеется, что Беларусь не изменит своей позиции по Грузии

Глава МИД надеется, что Беларусь не изменит своей позиции по Грузии

Глава грузинского внешнеполитического ведомства настроен оптимистично 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T18:21+0400

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2022-10-20T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузия предприняла все необходимые дипломатические шаги в связи с визитом президента Беларуси Александра Лукашенко в Сухуми и надеется, что Беларусь продолжит поддерживать Грузию, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в парламенте.Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию Абхазии в конце сентября. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным - стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.При этом он отметил, что Грузия предприняла все необходимые шаги в рамках реакции на визит Лукашенко."Что касается визита Лукашенко в Абхазию, то мы предприняли последовательные шаги в отношении этого вопроса. Первое: мы сделали заявление на уровне министерства по этому поводу, была реакция премьер-министра Грузии, моя реакция. Мы вызвали посла Беларуси в Грузии для дачи разъяснений и предприняли все дипломатические шаги, которые страна должна предпринять в такое время", - сказал Дарчиашвили.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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