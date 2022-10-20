https://sputnik-georgia.ru/20221020/gotovyat-chto-to-masshtabnoe-i-nepriyatnoe-dlya-ukrainy-ischenko-ob-evakuatsii-posolstv-iz-kieva-271490106.html
Готовят что-то масштабное и неприятное для Украины: Ищенко об эвакуации посольств из Киева
Готовят что-то масштабное и неприятное для Украины: Ищенко об эвакуации посольств из Киева
По традиции - новый выпуск "Честная аналитика" 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T09:48+0400
2022-10-20T09:48+0400
2022-10-20T09:48+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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В нашем выпуске программы "Честная аналитика" обсудили с политологом Ростиславом Ищенко ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ. Кроме того, Ищенко предположил, что для Украины в ближайшее время готовится что-то очень масштабное и неприятное. По словам эксперта, на это указывают действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть территорию страны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Готовят что-то масштабное и неприятное для Украины: Ищенко об эвакуации посольств из Киева
По традиции - новый выпуск "Честная аналитика"
В нашем выпуске программы "Честная аналитика" обсудили с политологом Ростиславом Ищенко ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ.
Кроме того, Ищенко предположил, что для Украины в ближайшее время готовится что-то очень масштабное и неприятное. По словам эксперта, на это указывают действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть территорию страны.