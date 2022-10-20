https://sputnik-georgia.ru/20221020/gotovyat-chto-to-masshtabnoe-i-nepriyatnoe-dlya-ukrainy-ischenko-ob-evakuatsii-posolstv-iz-kieva-271490106.html

Готовят что-то масштабное и неприятное для Украины: Ищенко об эвакуации посольств из Киева

Готовят что-то масштабное и неприятное для Украины: Ищенко об эвакуации посольств из Киева

По традиции - новый выпуск "Честная аналитика" 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T09:48+0400

2022-10-20T09:48+0400

2022-10-20T09:48+0400

мультимедиа

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/14/271489948_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c88861ab25c878b5eab77557a5d1879.jpg

В нашем выпуске программы "Честная аналитика" обсудили с политологом Ростиславом Ищенко ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ. Кроме того, Ищенко предположил, что для Украины в ближайшее время готовится что-то очень масштабное и неприятное. По словам эксперта, на это указывают действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть территорию страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео