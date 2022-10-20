Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221020/gruziya-vpervye-predstavlena-na-selskokhozyaystvennoy-vystavke-v-saudovskoy-aravii--foto-271504309.html
Грузия впервые представлена на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии – ФОТО
Грузия впервые представлена на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии – ФОТО
Saudi Agriculture International Trade Exhibition – крупнейшая выставка в Саудовской Аравии 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T14:47+0400
2022-10-20T15:26+0400
экономика
грузия
новости
саудовская аравия
тбилиси
сельское хозяйство
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/14/271502080_0:176:2048:1328_1920x0_80_0_0_4141a67687784e9f4f73a36ba1fb188c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Участие в международной сельскохозяйственная выставке Saudi Agriculture International Trade Exhibition поможет Грузии популяризовать ее продукцию на рынке Саудовской Аравии, заявил грузинский посол Вахтанг Джаошвили.Мероприятие проходит в столице Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. Грузия впервые участвует в этой выставке. "На сегодняшний день грузинская продукция уже представлена в местной торговой сети, однако, думаю, что участие грузинских компаний в столь масштабной выставке с учетом текущего спроса будет способствовать продвижению грузинской продукции", – сказал Вахтанг Джаошвили.По словам дипломата, Саудовская Аравия – одна из самых быстрорастущих экономик с населением 36 миллионов человек. В силу природных условий страна в значительной степени зависит от импорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому участие в выставке поможет росту экспорта грузинской продукции не только в Саудовскую Аравию, но и в ближневосточный регион в целом, отметил Джаошвили.В ходе выставки посол лично ознакомил министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана Альфадли с грузинской продукцией.У грузинского стенда гости выставки могут ознакомиться с продукцией десяти компаний из Грузии.На стенде представлены грузинские грецкие орехи, фундук, мед, черника, малина, соус ткемали, вода, минеральная вода, натуральные фруктовые соки, специи, баранина и оливковое масло.По словам представителей грузинских компаний, организация и поддержка государством участия в международных выставках является важным подспорьем для производителей и способствует диверсификации экспортных рынков и популяризации грузинской агропродовольственной продукции.Saudi Agriculture International Trade Exhibition – крупнейшая выставка в Саудовской Аравии, которая проводится под патронажем министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства страны.В этом году в выставке принимают участие около 40 стран и около 400 местных и международных компаний. Ежегодно количество посетителей выставки достигает 25 000 человек. Участники и посетители выставки имеют возможность ознакомиться с инновациями в сельском хозяйстве и пищевой промышленности – современными технологиями, внедряемыми ведущими компаниями, и произведенной техникой.Выставка является лучшей площадкой для предпринимателей для установления деловых контактов, расширения бизнеса и содействия развитию агропродовольственного сектора.Выставка открылась 17 октября и завершится 20 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
саудовская аравия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/14/271502080_22:0:2026:1503_1920x0_80_0_0_9b46c3ecc6d9fcdb7e1b95567fd910ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, саудовская аравия, тбилиси, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, саудовская аравия, тбилиси, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии

Грузия впервые представлена на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии – ФОТО

14:47 20.10.2022 (обновлено: 15:26 20.10.2022)
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Подписаться на
НовостиTelegram
Saudi Agriculture International Trade Exhibition – крупнейшая выставка в Саудовской Аравии
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Участие в международной сельскохозяйственная выставке Saudi Agriculture International Trade Exhibition поможет Грузии популяризовать ее продукцию на рынке Саудовской Аравии, заявил грузинский посол Вахтанг Джаошвили.
Мероприятие проходит в столице Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. Грузия впервые участвует в этой выставке.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
"На сегодняшний день грузинская продукция уже представлена в местной торговой сети, однако, думаю, что участие грузинских компаний в столь масштабной выставке с учетом текущего спроса будет способствовать продвижению грузинской продукции", – сказал Вахтанг Джаошвили.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
По словам дипломата, Саудовская Аравия – одна из самых быстрорастущих экономик с населением 36 миллионов человек. В силу природных условий страна в значительной степени зависит от импорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому участие в выставке поможет росту экспорта грузинской продукции не только в Саудовскую Аравию, но и в ближневосточный регион в целом, отметил Джаошвили.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
В ходе выставки посол лично ознакомил министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана Альфадли с грузинской продукцией.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
У грузинского стенда гости выставки могут ознакомиться с продукцией десяти компаний из Грузии.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
На стенде представлены грузинские грецкие орехи, фундук, мед, черника, малина, соус ткемали, вода, минеральная вода, натуральные фруктовые соки, специи, баранина и оливковое масло.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
По словам представителей грузинских компаний, организация и поддержка государством участия в международных выставках является важным подспорьем для производителей и способствует диверсификации экспортных рынков и популяризации грузинской агропродовольственной продукции.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Saudi Agriculture International Trade Exhibition – крупнейшая выставка в Саудовской Аравии, которая проводится под патронажем министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства страны.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
В этом году в выставке принимают участие около 40 стран и около 400 местных и международных компаний. Ежегодно количество посетителей выставки достигает 25 000 человек.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Участники и посетители выставки имеют возможность ознакомиться с инновациями в сельском хозяйстве и пищевой промышленности – современными технологиями, внедряемыми ведущими компаниями, и произведенной техникой.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Грузия на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Выставка является лучшей площадкой для предпринимателей для установления деловых контактов, расширения бизнеса и содействия развитию агропродовольственного сектора.
Выставка открылась 17 октября и завершится 20 октября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0