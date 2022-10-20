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Грузия впервые представлена на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии – ФОТО

Грузия впервые представлена на сельскохозяйственной выставке в Саудовской Аравии – ФОТО

Saudi Agriculture International Trade Exhibition – крупнейшая выставка в Саудовской Аравии 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T14:47+0400

2022-10-20T14:47+0400

2022-10-20T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Участие в международной сельскохозяйственная выставке Saudi Agriculture International Trade Exhibition поможет Грузии популяризовать ее продукцию на рынке Саудовской Аравии, заявил грузинский посол Вахтанг Джаошвили.Мероприятие проходит в столице Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. Грузия впервые участвует в этой выставке. "На сегодняшний день грузинская продукция уже представлена в местной торговой сети, однако, думаю, что участие грузинских компаний в столь масштабной выставке с учетом текущего спроса будет способствовать продвижению грузинской продукции", – сказал Вахтанг Джаошвили.По словам дипломата, Саудовская Аравия – одна из самых быстрорастущих экономик с населением 36 миллионов человек. В силу природных условий страна в значительной степени зависит от импорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому участие в выставке поможет росту экспорта грузинской продукции не только в Саудовскую Аравию, но и в ближневосточный регион в целом, отметил Джаошвили.В ходе выставки посол лично ознакомил министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана Альфадли с грузинской продукцией.У грузинского стенда гости выставки могут ознакомиться с продукцией десяти компаний из Грузии.На стенде представлены грузинские грецкие орехи, фундук, мед, черника, малина, соус ткемали, вода, минеральная вода, натуральные фруктовые соки, специи, баранина и оливковое масло.По словам представителей грузинских компаний, организация и поддержка государством участия в международных выставках является важным подспорьем для производителей и способствует диверсификации экспортных рынков и популяризации грузинской агропродовольственной продукции.Saudi Agriculture International Trade Exhibition – крупнейшая выставка в Саудовской Аравии, которая проводится под патронажем министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства страны.В этом году в выставке принимают участие около 40 стран и около 400 местных и международных компаний. Ежегодно количество посетителей выставки достигает 25 000 человек. Участники и посетители выставки имеют возможность ознакомиться с инновациями в сельском хозяйстве и пищевой промышленности – современными технологиями, внедряемыми ведущими компаниями, и произведенной техникой.Выставка является лучшей площадкой для предпринимателей для установления деловых контактов, расширения бизнеса и содействия развитию агропродовольственного сектора.Выставка открылась 17 октября и завершится 20 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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