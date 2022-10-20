https://sputnik-georgia.ru/20221020/gruzpatent-vozglavil-soso-giorgadze-271499349.html

"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе

"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе

До назначения на новую должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T13:22+0400

2022-10-20T13:22+0400

2022-10-20T13:22+0400

ираклий гарибашвили

тбилиси

грузия

новости

сакпатент

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Сосо Гиоргадзе назначен на должность председателя Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент"), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.С новым главой ведомства встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, были рассмотрены текущие и запланированные проекты.До назначения на новою должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии, а еще ранее был заместителем министра юстиции.В системе Минюста Грузии Гиоргадзе работал с 2013 года. В разное время он руководил Службой гражданства и миграции, Агентством развития государственных сервисов и Домом юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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