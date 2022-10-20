Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221020/gruzpatent-vozglavil-soso-giorgadze-271499349.html
"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе
"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе
До назначения на новую должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T13:22+0400
2022-10-20T13:22+0400
ираклий гарибашвили
тбилиси
грузия
новости
сакпатент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/14/271498742_0:59:1281:779_1920x0_80_0_0_75e8852b90c063dfa52b55bd9b297ad3.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Сосо Гиоргадзе назначен на должность председателя Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент"), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.С новым главой ведомства встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, были рассмотрены текущие и запланированные проекты.До назначения на новою должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии, а еще ранее был заместителем министра юстиции.В системе Минюста Грузии Гиоргадзе работал с 2013 года. В разное время он руководил Службой гражданства и миграции, Агентством развития государственных сервисов и Домом юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/14/271498742_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_1ef9c44b93461ebb96cdbf9161dc65bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, сакпатент
ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, сакпатент

"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе

13:22 20.10.2022
© Сourtesy of Georgian GovernmentГлава "Грузпатента" Сосо Гиоргадзе
Глава Грузпатента Сосо Гиоргадзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться на
НовостиTelegram
До назначения на новую должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Сосо Гиоргадзе назначен на должность председателя Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент"), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
С новым главой ведомства встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, были рассмотрены текущие и запланированные проекты.
"Ираклий Гарибашвили поздравил Сосо Гиоргадзе с назначением на пост председателя "Сакпатенти" и пожелал ему удачи", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского правительства.
До назначения на новою должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии, а еще ранее был заместителем министра юстиции.
В системе Минюста Грузии Гиоргадзе работал с 2013 года. В разное время он руководил Службой гражданства и миграции, Агентством развития государственных сервисов и Домом юстиции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0