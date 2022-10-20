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"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе
"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе
До назначения на новую должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T13:22+0400
2022-10-20T13:22+0400
2022-10-20T13:22+0400
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Сосо Гиоргадзе назначен на должность председателя Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент"), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.С новым главой ведомства встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, были рассмотрены текущие и запланированные проекты.До назначения на новою должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии, а еще ранее был заместителем министра юстиции.В системе Минюста Грузии Гиоргадзе работал с 2013 года. В разное время он руководил Службой гражданства и миграции, Агентством развития государственных сервисов и Домом юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, сакпатент
ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, сакпатент
"Грузпатент" возглавил Сосо Гиоргадзе
До назначения на новую должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Сосо Гиоргадзе назначен на должность председателя Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент"), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
С новым главой ведомства встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, были рассмотрены текущие и запланированные проекты.
"Ираклий Гарибашвили поздравил Сосо Гиоргадзе с назначением на пост председателя "Сакпатенти" и пожелал ему удачи", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского правительства.
До назначения на новою должность Гиоргадзе занимал пост заместителя министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии, а еще ранее был заместителем министра юстиции.
В системе Минюста Грузии Гиоргадзе работал с 2013 года. В разное время он руководил Службой гражданства и миграции, Агентством развития государственных сервисов и Домом юстиции.