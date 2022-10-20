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Как идет процесс диверсификации рынков сбыта грузинского вина – эксперт
Как идет процесс диверсификации рынков сбыта грузинского вина – эксперт
Несмотря на попытки властей Грузии продвигать грузинское вино на мировых рынках, Россия и страны региона остаются лидерами по импорту этой продукции 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T20:12+0400
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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Был такой подход, что вино надо продавать во всем мире. Но, получается, что все равно уже сколько лет, половину этого вина мы продаем в Россию, а если взять весь регион, то где-то 70% мы продаем в соседние страны. В этом плане Россия остается стратегическим покупателем грузинского вина, и другой продукции", сказал Цопуришвили.По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео, экономика, грузинское вино
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео, экономика, грузинское вино
Как идет процесс диверсификации рынков сбыта грузинского вина – эксперт
20:12 20.10.2022 (обновлено: 21:13 20.10.2022)
Несмотря на попытки властей Грузии продвигать грузинское вино на мировых рынках, Россия и страны региона остаются лидерами по импорту этой продукции
Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Был такой подход, что вино надо продавать во всем мире. Но, получается, что все равно уже сколько лет, половину этого вина мы продаем в Россию, а если взять весь регион, то где-то 70% мы продаем в соседние страны. В этом плане Россия остается стратегическим покупателем грузинского вина, и другой продукции", сказал Цопуришвили.
По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.
Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.