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Кварацхелия назван лучшим футболистом десятого тура итальянской серии А
Кварацхелия назван лучшим футболистом десятого тура итальянской серии А
Кроме того, whoscored включил грузинского полузащитника в символическую сборную недели из пяти лучших европейских лиг 20.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия – лучший игрок десятого тура итальянской серии А – такова оценка международного портала футбольной аналитики и статистики Sofa Score."Sofa Score" поставил Хвиче Кварацхелия 8,3 балла – ровно столько же баллов сайт приписал защитнику "Ювентуса" и сборной Бразилии Данило, и признал этих двух футболистов лучшими игроками десятого тура.Второй авторитетный международный портал whoscored выставил Кварацхелия 8,9 балла, также включил его в символическую сборную и признал лучшим игроком. Кроме того, whoscored включил грузинского полузащитника в символическую сборную недели из пяти лучших европейских лиг.В десятом туре чемпионата Италии "Наполи" принимал "Болонью" на "Стадио Марадона". Домашний матч получился довольно напряженным. "Наполи" пришлось отыгрываться под занавес первого тайма после гола Зиркзее. Лишь ответный гол Жезуса после удара по воротам Кварацхелия позволил клубу уйти в раздевалку при счете 1:1.В начале второго тайма "Наполи" вывел вперед гол Ирвинга Лосано, но ненадолго. Муса Барроу спустя несколько минут сделал счет равным 2:2.И вот тут на помощь неаполитанцам пришел точный пас грузинского полузащитника. На 69-й минуте Хвича увидел в штрафной Виктора Осимхена и сделал точную передачу. Счет стал 3:2.Возможность отличиться после передачи Кварацхелия в конце тайма была у Петра Зелинского. Но польский футболист пробил неточно.Таким образом, команда Хвичи Кварацхелия возглавляет серию А с 26 очками после 10 туров. Следующая игра в гостях против "Ромы" состоится 23 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, тбилиси, италия, бразилия
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, тбилиси, италия, бразилия

Кварацхелия назван лучшим футболистом десятого тура итальянской серии А

15:05 20.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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Кроме того, whoscored включил грузинского полузащитника в символическую сборную недели из пяти лучших европейских лиг
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия – лучший игрок десятого тура итальянской серии А – такова оценка международного портала футбольной аналитики и статистики Sofa Score.
"Sofa Score" поставил Хвиче Кварацхелия 8,3 балла – ровно столько же баллов сайт приписал защитнику "Ювентуса" и сборной Бразилии Данило, и признал этих двух футболистов лучшими игроками десятого тура.
Второй авторитетный международный портал whoscored выставил Кварацхелия 8,9 балла, также включил его в символическую сборную и признал лучшим игроком. Кроме того, whoscored включил грузинского полузащитника в символическую сборную недели из пяти лучших европейских лиг.
© SSC NapoliХвича Кварацхелия в "Наполи"
Хвича Кварацхелия в Наполи - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
Хвича Кварацхелия в "Наполи"
© SSC Napoli
В десятом туре чемпионата Италии "Наполи" принимал "Болонью" на "Стадио Марадона". Домашний матч получился довольно напряженным. "Наполи" пришлось отыгрываться под занавес первого тайма после гола Зиркзее. Лишь ответный гол Жезуса после удара по воротам Кварацхелия позволил клубу уйти в раздевалку при счете 1:1.
В начале второго тайма "Наполи" вывел вперед гол Ирвинга Лосано, но ненадолго. Муса Барроу спустя несколько минут сделал счет равным 2:2.
И вот тут на помощь неаполитанцам пришел точный пас грузинского полузащитника. На 69-й минуте Хвича увидел в штрафной Виктора Осимхена и сделал точную передачу. Счет стал 3:2.
Возможность отличиться после передачи Кварацхелия в конце тайма была у Петра Зелинского. Но польский футболист пробил неточно.
Таким образом, команда Хвичи Кварацхелия возглавляет серию А с 26 очками после 10 туров. Следующая игра в гостях против "Ромы" состоится 23 октября.
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