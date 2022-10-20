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Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании
Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T17:07+0400
2022-10-20T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Премьер министр Британии Элизабет Трасс объявила о своей отставке, отметив, что останется на посту пока не будет выбран ее преемник. По ее словам политика, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе, передает РИА Новости.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. В среду в отставку подала глава МВД Британии Суэлла Браверман.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, в мире, борис джонсон, великобритания
новости, в мире, борис джонсон, великобритания

Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

17:07 20.10.2022
© MOF Russia / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© MOF Russia
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Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Премьер министр Британии Элизабет Трасс объявила о своей отставке, отметив, что останется на посту пока не будет выбран ее преемник.
По ее словам политика, выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе, передает РИА Новости.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. В среду в отставку подала глава МВД Британии Суэлла Браверман.
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