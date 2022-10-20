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Made in Georgia: что и куда продает Грузия
Made in Georgia: что и куда продает Грузия
Наиболее крупными странами-импортерами грузинских товаров стали Китай, Россия и Турция 20.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Доля местного экспорта из Грузии за 9 месяцев 2022 года составила 68,7% от всего экспорта страны и превысила аналогичный показатель прошлого года на 29,9%, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии.По данным Сакстата, объем местного экспорта (продажа товаров, произведенных в Грузии – ред.) без учета реэкспорта составил 2,8 миллиарда долларов, тогда как объем всего экспорта – 4,1 миллиарда долларов.Наиболее крупными странами-импортерами грузинских товаров стали Китай, закупивший продукцию на 541,9 миллиона долларов, Россия – 400,4 миллиона долларов и Турция – 325,4 миллиона долларов.Что продает ГрузияБолее четверти всей доли экспортируемых грузинских товаров занимают медные руды и концентраты. За девять месяцев 2022 года страна продала их на сумму 753,2 миллиона долларов, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Вторую строчку занимают феросплавы, которые составляют 15,1% всего местного экспорта. В период с января по сентябрь Грузия экспортировала этот товар на сумму 425,1 миллиона долларов, что на 34,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.Третье место по объему экспорта занимают азотные удобрения, которые составляют 7,4% всего экспорта грузинских товаров. За 9 месяцев 2022 года Грузия экспортировала этого товара на сумму 207,4 миллиона долларов, что на 216,6% больше, чем за тот же период 2021 года.В десятку экспортируемых товаров также входят: вино, электроэнергия, минеральные воды, спиртные напитки, руда драгоценных металлов и концентратов, золото и вода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, китай, турция, болгария
экономика, грузия, новости, китай, турция, болгария

Made in Georgia: что и куда продает Грузия

09:01 20.10.2022
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - портовые краны и контейнеры в летнее время
Батумский морской порт - портовые краны и контейнеры в летнее время - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Наиболее крупными странами-импортерами грузинских товаров стали Китай, Россия и Турция
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Доля местного экспорта из Грузии за 9 месяцев 2022 года составила 68,7% от всего экспорта страны и превысила аналогичный показатель прошлого года на 29,9%, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии.
По данным Сакстата, объем местного экспорта (продажа товаров, произведенных в Грузии – ред.) без учета реэкспорта составил 2,8 миллиарда долларов, тогда как объем всего экспорта – 4,1 миллиарда долларов.
Наиболее крупными странами-импортерами грузинских товаров стали Китай, закупивший продукцию на 541,9 миллиона долларов, Россия – 400,4 миллиона долларов и Турция – 325,4 миллиона долларов.
Топ-5 стран-ипортеров грузинских товаров Январь-сентябрь 2022

Страна

Объем экспорта, млн долларов

Рост, %

Китай

541,9

19,4

Россия

400,4

3,0

Турция

325,4

47,1

Болгария

293,8

101,5

США

238,0

104,7

Что продает Грузия

Более четверти всей доли экспортируемых грузинских товаров занимают медные руды и концентраты. За девять месяцев 2022 года страна продала их на сумму 753,2 миллиона долларов, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вторую строчку занимают феросплавы, которые составляют 15,1% всего местного экспорта. В период с января по сентябрь Грузия экспортировала этот товар на сумму 425,1 миллиона долларов, что на 34,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Третье место по объему экспорта занимают азотные удобрения, которые составляют 7,4% всего экспорта грузинских товаров. За 9 месяцев 2022 года Грузия экспортировала этого товара на сумму 207,4 миллиона долларов, что на 216,6% больше, чем за тот же период 2021 года.
В десятку экспортируемых товаров также входят: вино, электроэнергия, минеральные воды, спиртные напитки, руда драгоценных металлов и концентратов, золото и вода.
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