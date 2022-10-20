https://sputnik-georgia.ru/20221020/made-in-georgia-chto-i-kuda-prodaet-gruziya-271480450.html

Made in Georgia: что и куда продает Грузия

Made in Georgia: что и куда продает Грузия

Наиболее крупными странами-импортерами грузинских товаров стали Китай, Россия и Турция 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T09:01+0400

2022-10-20T09:01+0400

2022-10-20T09:01+0400

экономика

грузия

новости

китай

турция

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676321_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_a7207921bf11d7c5ecbc04d334a15e91.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Доля местного экспорта из Грузии за 9 месяцев 2022 года составила 68,7% от всего экспорта страны и превысила аналогичный показатель прошлого года на 29,9%, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии.По данным Сакстата, объем местного экспорта (продажа товаров, произведенных в Грузии – ред.) без учета реэкспорта составил 2,8 миллиарда долларов, тогда как объем всего экспорта – 4,1 миллиарда долларов.Наиболее крупными странами-импортерами грузинских товаров стали Китай, закупивший продукцию на 541,9 миллиона долларов, Россия – 400,4 миллиона долларов и Турция – 325,4 миллиона долларов.Что продает ГрузияБолее четверти всей доли экспортируемых грузинских товаров занимают медные руды и концентраты. За девять месяцев 2022 года страна продала их на сумму 753,2 миллиона долларов, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Вторую строчку занимают феросплавы, которые составляют 15,1% всего местного экспорта. В период с января по сентябрь Грузия экспортировала этот товар на сумму 425,1 миллиона долларов, что на 34,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.Третье место по объему экспорта занимают азотные удобрения, которые составляют 7,4% всего экспорта грузинских товаров. За 9 месяцев 2022 года Грузия экспортировала этого товара на сумму 207,4 миллиона долларов, что на 216,6% больше, чем за тот же период 2021 года.В десятку экспортируемых товаров также входят: вино, электроэнергия, минеральные воды, спиртные напитки, руда драгоценных металлов и концентратов, золото и вода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

китай

турция

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, китай, турция, болгария