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Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь - "Молдовагаз"
Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь - "Молдовагаз"
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. "Молдовагаз" сумел вовремя рассчитаться с "Газпромом" за потребленный в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь, сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.В начале месяца "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки голубого топлива в Молдавию, если страна не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. Госкорпорация также указала на грубое нарушение сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".После этого Кишинев принял решение выделить кредит газовому оператору республики на сумму более 54 миллионов долларов с процентной ставкой в 21,5 процента годовых под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя оплатить "Газпрому" потребление голубого топлива за сентябрь и аванс за октябрь.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти планируют сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который предполагает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших вовремя услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в страну на 30 процентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, кишинев, газпром
экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, кишинев, газпром
Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь - "Молдовагаз"
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. "Молдовагаз" сумел вовремя рассчитаться с "Газпромом" за потребленный в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь, сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
В начале месяца "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки голубого топлива в Молдавию, если страна не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. Госкорпорация также указала на грубое нарушение сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
После этого Кишинев принял решение выделить кредит газовому оператору республики на сумму более 54 миллионов долларов с процентной ставкой в 21,5 процента годовых под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя оплатить "Газпрому" потребление голубого топлива за сентябрь и аванс за октябрь.
"При содействии правительства Республики Молдова АО "Молдовагаз" перечислило в ПАО "Газпром" 53,5 миллиона долларов США за сентябрьские поставки природного газа. Также предприятие перечислило поставщику 27,4 миллиона долларов в качестве аванса размером в 50 процентов от общей суммы оплаты поставок за октябрь", — цитирует Чебана РИА Новости
.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти планируют сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который предполагает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших вовремя услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в страну на 30 процентов.