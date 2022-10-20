https://sputnik-georgia.ru/20221020/na-post-i-o-rektora-tgu-vybrali-dzhabu-samushiya--v-glavnom-vuze-strany-vnov-besporyadki-271505641.html
Самушия избран и. о. ректора ТГУ – в главном вузе Грузии вновь беспорядки
Самушия избран и. о. ректора ТГУ – в главном вузе Грузии вновь беспорядки
Процесс выбора и. о. ректора ТГУ проходил на фоне шума и беспорядков 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T15:26+0400
2022-10-20T15:26+0400
2022-10-20T15:37+0400
джаба самушия
грузия
новости
георгий шарвашидзе
тбилиси
тбилисский государственный университет
студенты
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Профессор Джаба Самушия назначен и. о. ректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили сроком на шесть месяцев – такое решение вынесли члены академического совета вуза путем тайного голосования.Для участия в конкурсе и. о. ректора ТГУ в комиссию поступила заявка всего лишь от одного кандидата – Джабы Самушия. Выборы проходили на фоне шума и беспорядков, устроенных недовольными студентами. Группа студентов проводят акции протеста с 12 октября. По их словам, выборы ректора ТГУ являются фиктивными и вместо профессоров его назначает правящая партия страны "Грузинская мечта".Еще на прошлой неделе часть протестующих студентов заявила, что у них есть информация о том, что ректором ТГУ станет Джаба Самушия, который уже получает поздравления от знакомых и родных.После того, как члены академического совета приняли решение и покинули аудиторию, студенты встретили их с криками. Они скандировали: "Свободу университету, свободу студентам!" Протестующие держали плакаты с надписью: "Проходят выборы с одним кандидатом".Студенты, собравшиеся у 107-й аудитории, требовали изменить правила выборов ректора, построить студенческое общежитие и назначить субсидии на выплату аренды квартиры."Мы не признаем эти выборы легитимными, поскольку они прошли без участия студентов. И мы уже месяцы как протестуем и требуем ограничить права академического совета, распустить его, поскольку это не независимый орган. Он выполняет заказы государства и привилегированных групп вуза", – заявил студент ТГУ Саба Керкадзе.Свою позицию выразили и лекторы университета, которые отметили, что никто не запрещает студентам выражать свою позицию, но "ненормально мешать академического совету выполнять свою функцию".Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора ТГУ 7 октября.Протесты в ТГУВ мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала.Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты.Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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джаба самушия, грузия, новости, георгий шарвашидзе, тбилиси, тбилисский государственный университет , студенты
джаба самушия, грузия, новости, георгий шарвашидзе, тбилиси, тбилисский государственный университет , студенты
Самушия избран и. о. ректора ТГУ – в главном вузе Грузии вновь беспорядки
15:26 20.10.2022 (обновлено: 15:37 20.10.2022)
Процесс выбора и. о. ректора ТГУ проходил на фоне шума и беспорядков
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Профессор Джаба Самушия назначен и. о. ректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили сроком на шесть месяцев – такое решение вынесли члены академического совета вуза путем тайного голосования.
Для участия в конкурсе и. о. ректора ТГУ в комиссию поступила заявка всего лишь от одного кандидата – Джабы Самушия.
Выборы проходили на фоне шума и беспорядков, устроенных недовольными студентами. Группа студентов проводят акции протеста с 12 октября. По их словам, выборы ректора ТГУ являются фиктивными и вместо профессоров его назначает правящая партия страны "Грузинская мечта".
Еще на прошлой неделе часть протестующих студентов заявила, что у них есть информация о том, что ректором ТГУ станет Джаба Самушия, который уже получает поздравления от знакомых и родных.
"Голосование завершилось. В академическом совете 33 члена, их большая часть – 30 человек – приняли участие в выборах. Комиссия подсчитала 30 бюллетеней, из них 28 проголосовали за профессора Джабу Самушия, а два бюллетеня были аннулированы. Соответственно, и. о. ректором ТГУ выбран Джаба Самушия", – заявил член академического совета ТГУ Каха Лория.
После того, как члены академического совета приняли решение и покинули аудиторию, студенты встретили их с криками. Они скандировали: "Свободу университету, свободу студентам!" Протестующие держали плакаты с надписью: "Проходят выборы с одним кандидатом".
Студенты, собравшиеся у 107-й аудитории, требовали изменить правила выборов ректора, построить студенческое общежитие и назначить субсидии на выплату аренды квартиры.
"Мы не признаем эти выборы легитимными, поскольку они прошли без участия студентов. И мы уже месяцы как протестуем и требуем ограничить права академического совета, распустить его, поскольку это не независимый орган. Он выполняет заказы государства и привилегированных групп вуза", – заявил студент ТГУ Саба Керкадзе.
Свою позицию выразили и лекторы университета, которые отметили, что никто не запрещает студентам выражать свою позицию, но "ненормально мешать академического совету выполнять свою функцию".
Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора ТГУ 7 октября.
Протесты в ТГУ
В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала.
Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.
Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты.
Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.