https://sputnik-georgia.ru/20221020/natsbank-obnarodoval-informatsiyu-o-schetakh-grazhdan-rossii-v-gruzii--271482187.html

Нацбанк обнародовал информацию о счетах граждан России в Грузии

Нацбанк обнародовал информацию о счетах граждан России в Грузии

Счета в Грузии открыли также 19 компаний, зарегистрированных в России 20.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. В период с 24 февраля по 31 августа 2022 года граждане России открыли около 45,4 тысячи счетов в коммерческих банках Грузии, данные обнародовал Национальный банк Грузии в ответ на запрос депутата парламента Пааты Манджгаладзе.По данным ведомства, в указанный период счета в Грузии открыли также 19 компаний, зарегистрированных в России. При этом Нацбанк Грузии подчеркивает, что число открытых счетов не говорит о числе граждан, так как ряд граждан открыли счета в нескольких банках. Какие именно банки предпочитают россияне для открытия счетов – Национальный банк не уточняет, заявляя, что это конфиденциальная информация банков. Открытие счета в грузинском банке – несложный процесс. Однако ряд грузинских коммерческих банков требуют от граждан России предоставления дополнительной информации о доходах и заполнения анкеты с личными данными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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