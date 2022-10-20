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Нацбанк обнародовал информацию о счетах граждан России в Грузии
Нацбанк обнародовал информацию о счетах граждан России в Грузии
Счета в Грузии открыли также 19 компаний, зарегистрированных в России 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. В период с 24 февраля по 31 августа 2022 года граждане России открыли около 45,4 тысячи счетов в коммерческих банках Грузии, данные обнародовал Национальный банк Грузии в ответ на запрос депутата парламента Пааты Манджгаладзе.По данным ведомства, в указанный период счета в Грузии открыли также 19 компаний, зарегистрированных в России. При этом Нацбанк Грузии подчеркивает, что число открытых счетов не говорит о числе граждан, так как ряд граждан открыли счета в нескольких банках. Какие именно банки предпочитают россияне для открытия счетов – Национальный банк не уточняет, заявляя, что это конфиденциальная информация банков. Открытие счета в грузинском банке – несложный процесс. Однако ряд грузинских коммерческих банков требуют от граждан России предоставления дополнительной информации о доходах и заполнения анкеты с личными данными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, тбилиси, национальный банк
грузия, экономика, новости, тбилиси, национальный банк

Нацбанк обнародовал информацию о счетах граждан России в Грузии

10:02 20.10.2022
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции в столице Грузии
Дом Юстиции в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Счета в Грузии открыли также 19 компаний, зарегистрированных в России
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. В период с 24 февраля по 31 августа 2022 года граждане России открыли около 45,4 тысячи счетов в коммерческих банках Грузии, данные обнародовал Национальный банк Грузии в ответ на запрос депутата парламента Пааты Манджгаладзе.
По данным ведомства, в указанный период счета в Грузии открыли также 19 компаний, зарегистрированных в России.
При этом Нацбанк Грузии подчеркивает, что число открытых счетов не говорит о числе граждан, так как ряд граждан открыли счета в нескольких банках. Какие именно банки предпочитают россияне для открытия счетов – Национальный банк не уточняет, заявляя, что это конфиденциальная информация банков.
Открытие счета в грузинском банке – несложный процесс. Однако ряд грузинских коммерческих банков требуют от граждан России предоставления дополнительной информации о доходах и заполнения анкеты с личными данными.
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