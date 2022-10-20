https://sputnik-georgia.ru/20221020/notki-sabotazha---politolog-o-zayavlenii-zurabishvili-o-vozmozhnoy-otmene-bezviza-s-rf--271502585.html

"Нотки саботажа" – политолог о заявлении Зурабишвили о возможной отмене безвиза с РФ

"Нотки саботажа" – политолог о заявлении Зурабишвили о возможной отмене безвиза с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили могла опротестовать отмену визового режима для граждан РФ, будучи главой МИД при правительстве экс-президента Михаила... 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T15:42+0400

2022-10-20T15:42+0400

2022-10-20T16:08+0400

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"Саломе (президент Грузии Саломе Зурабишвили – прим. ред.), будучи министром при Саакашвили, очень хорошо помнит тот день, когда Саакашвили отказался от визового режима с Россией. Вот тогда надо ей задать вопрос: она, будучи министром, не протестовала против решения Саакашвили? Она тогда была министром иностранных дел и могла опротестовать все то, что происходило на улицах, все то, что тогда происходило в политике. Плох тот политик, который не имеет ежеминутную реакцию на происходящее. А сейчас это ее заявление, думаю, содержит нотки саботажа", – сказала Морошкина.Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила пересмотр визовой политики в отношении России. Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации россиян после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. На российском КПП "Верхний Ларс" выстроились километровые очереди из машин, направлявшихся в Грузию. На этом фоне в Грузии активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии назвали это нецелесообразным, подчеркнув, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем. Более того, лидер правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в случае введения визового режима для граждан России, он коснется и этнических грузин. По его словам, в России живет около миллиона грузин. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 граждан РФ (выехали 22 929).

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