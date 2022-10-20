https://sputnik-georgia.ru/20221020/peregovory-o-provedenii-kontsertov-mirovykh-zvezd-v-gruzii-uzhe-vedutsya-271516757.html

Переговоры о проведении концертов мировых звезд в Грузии уже ведутся

Переговоры о проведении концертов мировых звезд в Грузии уже ведутся

Выступления пройдут в стране с мая по август 2023 года, а также в 2024 году 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T18:42+0400

2022-10-20T18:42+0400

2022-10-20T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с членами групп-организаторов концертов звезд мирового масштаба, запланированных в Грузии в 2023-2024 годах, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.Концерты звезд мирового масштаба пройдут в Тбилиси, Батуми и в Шекветили, на сцене концертного зала Black Sea Arena. Мероприятия запланированы на конец мая, июнь, июль и август 2023 года, а также на 2024 год.Во встрече приняли участие вице-премьер-министр, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, заместитель министра культуры, спорта и молодежи Ираклий Гивиашвили и директор Black Sea Arena Тато Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, тея цулукиани, ираклий гарибашвили, ираклий гивиашвили, тбилиси, батуми, шекветили, black sea arena, концерт, шоу-бизнес