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Политолог: мир в Грузии важнее ее членства в ЕС - видео

Политолог: мир в Грузии важнее ее членства в ЕС - видео

Открытие второго фронта в Грузии чревато страшными последствиями для генофонда страны, считает политолог, конфликтолог Лали Морошкина 20.10.2022, Sputnik Грузия

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"Дилемма стоит так: или мы ввязываемся в войну, или мы претендуем когда-нибудь на членство в Евросоюз. И как мы претендуем?! Без мальчиков, без генофонда, без наших сыновей, братьев, отцов, без друзей. Я в один день проснулась в 90-х, и у меня не было ни одного живого одноклассника. Я не хочу вернуться в 90-е, когда наши парни полегли, и наши женщины были у истоков всего, и становить детей на ноги, производство, занимались неженским трудом… Мы уже когда-то прошли этот процесс. Я не хочу этого для своих детей, не хочу чтобы мои внуки росли без отца… Ни одна Европа для меня не важна настолько, насколько мне важно, чтобы у нас резвились дети на улицах", - заявила Морошкина в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.

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