https://sputnik-georgia.ru/20221020/politsiya-v-tbilisi-zaderzhala-razyskivaemogo-s-nachala-sentyabrya-za-ubiystvo--271521316.html

Полиция в Тбилиси задержала разыскиваемого с начала сентября за убийство

Полиция в Тбилиси задержала разыскиваемого с начала сентября за убийство

Задержанный 11 сентября выстрелил жителю района Озургети в спину и скрылся с места происшествия 20.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали в прошлом неоднократно судимого гражданина Грузии, разыскиваемого по обвинению в убийстве на западе Грузии, говорится в сообщении МВД.По данным следствия, задержанный 11 сентября 2022 года выстрелил жителю района Озургети в спину и скрылся с места происшествия. Раненый скончался в больнице, а нападавшего на него объявили в розыск.Заочно ему уже предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и ношении, приобретении и хранении огнестрельного оружия.В случае подтверждения вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

озургети

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грузия, новости, озургети, происшествия, мвд грузии