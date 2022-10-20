https://sputnik-georgia.ru/20221020/politsiya-v-tbilisi-zaderzhala-razyskivaemogo-s-nachala-sentyabrya-za-ubiystvo--271521316.html
Полиция в Тбилиси задержала разыскиваемого с начала сентября за убийство
Полиция в Тбилиси задержала разыскиваемого с начала сентября за убийство
Задержанный 11 сентября выстрелил жителю района Озургети в спину и скрылся с места происшествия 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T21:51+0400
2022-10-20T21:51+0400
2022-10-20T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали в прошлом неоднократно судимого гражданина Грузии, разыскиваемого по обвинению в убийстве на западе Грузии, говорится в сообщении МВД.По данным следствия, задержанный 11 сентября 2022 года выстрелил жителю района Озургети в спину и скрылся с места происшествия. Раненый скончался в больнице, а нападавшего на него объявили в розыск.Заочно ему уже предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и ношении, приобретении и хранении огнестрельного оружия.В случае подтверждения вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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грузия, новости, озургети, происшествия, мвд грузии
грузия, новости, озургети, происшествия, мвд грузии
Полиция в Тбилиси задержала разыскиваемого с начала сентября за убийство
Задержанный 11 сентября выстрелил жителю района Озургети в спину и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали в прошлом неоднократно судимого гражданина Грузии, разыскиваемого по обвинению в убийстве на западе Грузии, говорится в сообщении МВД.
По данным следствия, задержанный 11 сентября 2022 года выстрелил жителю района Озургети в спину и скрылся с места происшествия. Раненый скончался в больнице, а нападавшего на него объявили в розыск.
Заочно ему уже предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и ношении, приобретении и хранении огнестрельного оружия.
В случае подтверждения вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.