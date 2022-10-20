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Постные дни в ноябре 2022: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в ноябре 2022: что можно и нельзя есть по дням
Рождественский пост – последний многодневный пост в году, начинается в ноябре
2022-10-20T19:04+0400
2022-10-20T19:04+0400
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Всего в году четыре многодневных и три однодневных поста, установленных православной церковью. Также верующие в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц.Какие дни в ноябре постные, а также что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия.Постные дни в ноябре 2022Верующие в первые четыре недели ноября будут поститься только по средам и пятницам. Эти дни выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 ноября. Постный день в среду установлен как воспоминание предательства Иудой Христа, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Спасителя.Ежегодно рождественский пост начинается 28 ноября – в 2022-м этот день выпадает на понедельник пятой недели ноября.Пост, по церковному календарю, заканчивается в канун Рождества Христова - 6 января.Постные дни в ноябре выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 28, 29 и 30 числа.Что можно и нельзя естьНельзя в постные дни есть мясные, молочные продукты и яйца. Нельзя в постные дни напиваться и предаваться чревоугодию. В постные дни в ноябре можно есть растительную пищу – овощи, фрукты, орешки, сухофрукты и так далее.Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский, так как церковный устав позволяет есть рыбу по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В ноябре рыбу в постные дни можно есть только 29 числа.Беременным женщинам и кормящим матерям, а также тяжело больным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом и детям до семи лет нельзя строго поститься. Их чаще всего освобождают от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников
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постные дни в ноябре 2022
постные дни в ноябре 2022

Постные дни в ноябре 2022: что можно и нельзя есть по дням

19:04 20.10.2022
© Sputnik / Vladimir UmikashviliВерующие у храма Светицховели
Верующие у храма Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Рождественский пост – последний многодневный пост в году, начинается в ноябре
Всего в году четыре многодневных и три однодневных поста, установленных православной церковью. Также верующие в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц.
Какие дни в ноябре постные, а также что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия.

Постные дни в ноябре 2022

Верующие в первые четыре недели ноября будут поститься только по средам и пятницам. Эти дни выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 ноября. Постный день в среду установлен как воспоминание предательства Иудой Христа, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Спасителя.
Ежегодно рождественский пост начинается 28 ноября – в 2022-м этот день выпадает на понедельник пятой недели ноября.
Пост, по церковному календарю, заканчивается в канун Рождества Христова - 6 января.
Постные дни в ноябре выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 28, 29 и 30 числа.

Что можно и нельзя есть

Нельзя в постные дни есть мясные, молочные продукты и яйца. Нельзя в постные дни напиваться и предаваться чревоугодию. В постные дни в ноябре можно есть растительную пищу – овощи, фрукты, орешки, сухофрукты и так далее.
Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский, так как церковный устав позволяет есть рыбу по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В ноябре рыбу в постные дни можно есть только 29 числа.
Беременным женщинам и кормящим матерям, а также тяжело больным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом и детям до семи лет нельзя строго поститься. Их чаще всего освобождают от поста.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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