https://sputnik-georgia.ru/20221020/postnye-dni-v-noyabre-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-271517554.html

Постные дни в ноябре 2022: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в ноябре 2022: что можно и нельзя есть по дням

Рождественский пост – последний многодневный пост в году, начинается в ноябре

2022-10-20T19:04+0400

2022-10-20T19:04+0400

2022-10-20T19:04+0400

справки

великий пост

успенский пост

великий пост

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Всего в году четыре многодневных и три однодневных поста, установленных православной церковью. Также верующие в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц.Какие дни в ноябре постные, а также что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия.Постные дни в ноябре 2022Верующие в первые четыре недели ноября будут поститься только по средам и пятницам. Эти дни выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 ноября. Постный день в среду установлен как воспоминание предательства Иудой Христа, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Спасителя.Ежегодно рождественский пост начинается 28 ноября – в 2022-м этот день выпадает на понедельник пятой недели ноября.Пост, по церковному календарю, заканчивается в канун Рождества Христова - 6 января.Постные дни в ноябре выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 28, 29 и 30 числа.Что можно и нельзя естьНельзя в постные дни есть мясные, молочные продукты и яйца. Нельзя в постные дни напиваться и предаваться чревоугодию. В постные дни в ноябре можно есть растительную пищу – овощи, фрукты, орешки, сухофрукты и так далее.Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский, так как церковный устав позволяет есть рыбу по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В ноябре рыбу в постные дни можно есть только 29 числа.Беременным женщинам и кормящим матерям, а также тяжело больным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом и детям до семи лет нельзя строго поститься. Их чаще всего освобождают от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников

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постные дни в ноябре 2022