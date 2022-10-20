https://sputnik-georgia.ru/20221020/rossiya-prodlila-ogranichenie-na-polety-v-11-aeroportov-yuga-strany-271522239.html

Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны

Россия продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга страны

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения спецоперации на Украине, так как аэродромы признаны небезопасными.Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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