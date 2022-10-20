https://sputnik-georgia.ru/20221020/skolko-grazhdan-rossii-ukrainy-i-belarusi-nakhodyatsya-v-gruzii-271481395.html

Сколько граждан России, Украины и Беларуси находятся в Грузии?

Сколько граждан России, Украины и Беларуси находятся в Грузии?

По последним данным, в Грузии находятся более 122 тысяч россиян, которые въехали в страну с начала года 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T07:01+0400

2022-10-20T07:01+0400

2022-10-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. МВД Грузии обнародовало свежие данные о числе россиян, украинцев и белорусов в стране, которые въехали на территорию Грузии с 1 января 2022 года.МВД предоставило данные в ответ на запрос депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Романа Гоциридзе.По данным ведомства на 30 сентября, с 1 января 2022 года въехали и оставались в Грузии 112 733 гражданина России, 25 779 граждан Украины и 13 151 гражданин Беларуси.По данным Национального агентства туризма, за 9 месяцев 2022 года граждане России осуществили 780 339 визитов в Грузию, граждане Украины – 127 721, а граждане Беларуси – 108 858.При этом за 9 месяцев Грузия на туристах из этих трех стран заработала 976, 8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, роман гоциридзе, украина, беларусь, тбилиси