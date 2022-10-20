https://sputnik-georgia.ru/20221020/skopit-sebe-na-pensiyu-v-gruzii-mozhno-budet-samomu-271476309.html

Скопить себе на пенсию в Грузии можно будет самому

Скопить себе на пенсию в Грузии можно будет самому

Любой работник, помимо участия в схеме накопительной пенсии, может откладывать себе на надбавку к пенсии в частной компании 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Комитеты парламента Грузии рассматривают проект нового закона, предполагающий возможность для жителей страны самим скопить себе надбавку к пенсии.На сегодняшний день в Грузии действует государственная система накопительной пенсии, в которой участвует сам работник, его работодатель и государство. Кроме того, существует государственная пенсия.По новому закону "О добровольной пенсии", любой работник, помимо участия в схеме накопительной пенсии или в государственной пенсионной системе, может откладывать себе на надбавку к пенсии в частной компании.В этом случае дополнительно к накопленной пенсии по государственной схеме он сможет получать пенсию, накопленную на своем пенсионном счету, по графику, который он выберет сам и в том объеме, в котором он сам предпочтет.Копить свою добавку к пенсии можно будет в компании, управляющей активами, страховой или пенсионной компании.После вступления в пенсионный возраст гражданин, который копил себе надбавку на пенсию, получает доступ к своему пенсионному счету и право им распоряжаться по своему усмотрению.В случае одобрения законопроекта парламентом в трех чтениях, он вступит в силу с 1 января 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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