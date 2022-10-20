https://sputnik-georgia.ru/20221020/sotrudnik-merii-tbilisi-ne-smog-by-vyyavit-narusheniya--vitse-mer-o-tragedii-v-parke-vake-271493851.html

Сотрудник мэрии Тбилиси не смог бы выявить нарушения – вице-мэр о трагедии в парке Ваке

Сотрудник мэрии Тбилиси не смог бы выявить нарушения – вице-мэр о трагедии в парке Ваке

У мэрии нет рабочих, мастеров, электромехаников и экспертов – это административный орган, который распоряжается бюджетом, заявил Хмаладзе 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T11:13+0400

2022-10-20T11:13+0400

2022-10-20T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Роль мэрии Тбилиси заключалась в планировании, заказе и финансировании проекта фонтана в парке Ваке – сотрудник мэрии не смог бы выявить какие-либо нарушения, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.МВД задержало девять человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла. Среди задержанных – замглавы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.По его словам, у мэрии нет ни рабочего, ни мастера, ни электромеханика и ни эксперта – это административный орган, который распоряжается бюджетом и принимает решения по планированию инфраструктуры в городе."Невозможно, чтобы сотрудник мэрии выявил какие-либо нарушения во время ведения работ, так как служба охраны окружающей среды мэрии не осуществляла и не могла осуществить технадзор", – отметил Хмаладзе.А вот проектный орган, по его словам, был обязан и осуществлял надзор. При этом, как отметил Хмаладзе, никто не может изменить проект без проектной организации."Строительная компания может отклониться и нарушить проект. В таком случае, если она выполняла надзор и свою обязанность, то почему не отреагировала вовремя?!" – заявил Хмаладзе.По информации вице-мэра, когда мэрия принимает проект, то обязует в договоре проектную компанию, что во время выполнения работ она будет осуществлять надзор и давать нужные указания, чтобы работы были выполнены согласно проекту."У нас был проект, прошедший экспертизу, и с этим проектом мы дали заказ квалифицированной компании. И в конце аккредитованный эксперт пишет, что работы выполнены согласно проекту, которым при этом руководила проектная организация", – сказал Хмаладзе.Мэр Тбилиси Каха Каладзе, после задержания обвиняемых по делу, еще раз заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.А в среду начальник службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Всего по делу проходят девять человек.Детали делаРечь идет о дополнительных работах уже после сдачи объекта (26 августа 2022 года). Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору "Гринсервис +" скрыть черные трубы в фонтане обмоткой белого цвета из нержавеющей стали."Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков.Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали высоковольтный электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию.Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела.Обвинения в служебной и производственной халатности, а также нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлены шестерым фигурантам дела, в том числе директору "Гринсервис +" Лаше Пурцхванидзе. В деле есть еще один эпизод – о фальшивом экспертном заключении. Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для оставления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта сдачи-приемки объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение.Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.Обвинения в этой части дела предъявлены четверым, в том числе директору "Гринсервис +" Лаше Пурцхванидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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