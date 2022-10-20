https://sputnik-georgia.ru/20221020/sotrudnik-merii-tbilisi-ne-smog-by-vyyavit-narusheniya--vitse-mer-o-tragedii-v-parke-vake-271493851.html
Сотрудник мэрии Тбилиси не смог бы выявить нарушения – вице-мэр о трагедии в парке Ваке
Сотрудник мэрии Тбилиси не смог бы выявить нарушения – вице-мэр о трагедии в парке Ваке
У мэрии нет рабочих, мастеров, электромехаников и экспертов – это административный орган, который распоряжается бюджетом, заявил Хмаладзе 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T11:13+0400
2022-10-20T11:13+0400
2022-10-20T12:49+0400
грузия
новости
происшествия
каха каладзе
ираклий хмаладзе
тбилиси
мэрия тбилиси
парк ваке
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Роль мэрии Тбилиси заключалась в планировании, заказе и финансировании проекта фонтана в парке Ваке – сотрудник мэрии не смог бы выявить какие-либо нарушения, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.МВД задержало девять человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла. Среди задержанных – замглавы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.По его словам, у мэрии нет ни рабочего, ни мастера, ни электромеханика и ни эксперта – это административный орган, который распоряжается бюджетом и принимает решения по планированию инфраструктуры в городе."Невозможно, чтобы сотрудник мэрии выявил какие-либо нарушения во время ведения работ, так как служба охраны окружающей среды мэрии не осуществляла и не могла осуществить технадзор", – отметил Хмаладзе.А вот проектный орган, по его словам, был обязан и осуществлял надзор. При этом, как отметил Хмаладзе, никто не может изменить проект без проектной организации."Строительная компания может отклониться и нарушить проект. В таком случае, если она выполняла надзор и свою обязанность, то почему не отреагировала вовремя?!" – заявил Хмаладзе.По информации вице-мэра, когда мэрия принимает проект, то обязует в договоре проектную компанию, что во время выполнения работ она будет осуществлять надзор и давать нужные указания, чтобы работы были выполнены согласно проекту."У нас был проект, прошедший экспертизу, и с этим проектом мы дали заказ квалифицированной компании. И в конце аккредитованный эксперт пишет, что работы выполнены согласно проекту, которым при этом руководила проектная организация", – сказал Хмаладзе.Мэр Тбилиси Каха Каладзе, после задержания обвиняемых по делу, еще раз заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.А в среду начальник службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Всего по делу проходят девять человек.Детали делаРечь идет о дополнительных работах уже после сдачи объекта (26 августа 2022 года). Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору "Гринсервис +" скрыть черные трубы в фонтане обмоткой белого цвета из нержавеющей стали."Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков.Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали высоковольтный электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию.Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела.Обвинения в служебной и производственной халатности, а также нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлены шестерым фигурантам дела, в том числе директору "Гринсервис +" Лаше Пурцхванидзе. В деле есть еще один эпизод – о фальшивом экспертном заключении. Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для оставления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта сдачи-приемки объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение.Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.Обвинения в этой части дела предъявлены четверым, в том числе директору "Гринсервис +" Лаше Пурцхванидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, каха каладзе, ираклий хмаладзе, тбилиси, мэрия тбилиси, парк ваке, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, каха каладзе, ираклий хмаладзе, тбилиси, мэрия тбилиси, парк ваке, мвд грузии
Сотрудник мэрии Тбилиси не смог бы выявить нарушения – вице-мэр о трагедии в парке Ваке
11:13 20.10.2022 (обновлено: 12:49 20.10.2022)
У мэрии нет рабочих, мастеров, электромехаников и экспертов – это административный орган, который распоряжается бюджетом, заявил Хмаладзе
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Роль мэрии Тбилиси заключалась в планировании, заказе и финансировании проекта фонтана в парке Ваке – сотрудник мэрии не смог бы выявить какие-либо нарушения, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.
МВД задержало девять человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.
Среди задержанных – замглавы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.
"Роль мэрии заключалась в планировании, в заказе и в финансировании", – сказал Хмаладзе в передаче "Ночной курьер" на телеканале "Рустави 2".
По его словам, у мэрии нет ни рабочего, ни мастера, ни электромеханика и ни эксперта – это административный орган, который распоряжается бюджетом и принимает решения по планированию инфраструктуры в городе.
"Невозможно, чтобы сотрудник мэрии выявил какие-либо нарушения во время ведения работ, так как служба охраны окружающей среды мэрии не осуществляла и не могла осуществить технадзор", – отметил Хмаладзе.
А вот проектный орган, по его словам, был обязан и осуществлял надзор. При этом, как отметил Хмаладзе, никто не может изменить проект без проектной организации.
"Строительная компания может отклониться и нарушить проект. В таком случае, если она выполняла надзор и свою обязанность, то почему не отреагировала вовремя?!" – заявил Хмаладзе.
По информации вице-мэра, когда мэрия принимает проект, то обязует в договоре проектную компанию, что во время выполнения работ она будет осуществлять надзор и давать нужные указания, чтобы работы были выполнены согласно проекту.
"У нас был проект, прошедший экспертизу, и с этим проектом мы дали заказ квалифицированной компании. И в конце аккредитованный эксперт пишет, что работы выполнены согласно проекту, которым при этом руководила проектная организация", – сказал Хмаладзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, после задержания обвиняемых по делу, еще раз заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.
А в среду начальник службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.
Замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили не исключил, что круг обвиняемых может расшириться. Задержанные к этому времени обвиняются по разным статьям УК – халатность, изготовление фальшивых документов и нарушение правил работ на энергообъекте.
Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.
Всего по делу проходят девять человек.
Детали дела
Речь идет о дополнительных работах уже после сдачи объекта (26 августа 2022 года). Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору "Гринсервис +" скрыть черные трубы в фонтане обмоткой белого цвета из нержавеющей стали.
"Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков.
Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности.
В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали высоковольтный электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию.
Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела.
Обвинения в служебной и производственной халатности, а также нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлены шестерым фигурантам дела, в том числе директору "Гринсервис +" Лаше Пурцхванидзе.
В деле есть еще один эпизод – о фальшивом экспертном заключении.
Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для оставления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта сдачи-приемки объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.
Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение.
Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.
Обвинения в этой части дела предъявлены четверым, в том числе директору "Гринсервис +" Лаше Пурцхванидзе.