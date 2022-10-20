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Стоимость аренды и цены на жилье в ЕС

Стоимость аренды и цены на жилье в ЕС

Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) опубликовала новый отчет о ситуации с рынком недвижимости в странах ЕС 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T21:26+0400

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Согласно данным Eurostat, представленным в инфографике Sputnik Латвия, в странах ЕС растут цены как на аренду, так и на покупку жилья. Так, за период с 2010 года по II квартал 2022 года арендная плата выросла на 18%, а стоимость жилой недвижимости – на 48%. Что касается аренды, то больше всего стоимость выросла в Эстонии, Литве и Ирландии. А вот стоимость жилья в Эстонии, Исландии и Венгрии.Между тем, в Грузии также зафиксирован рост цен на аренду и покупку недвижимости. Согласно отчету комитета монетарной политики Нацбанка Грузии, рост цен вызван высоким спросом, в том числе из-за притока мигрантов в страну, и увеличившимися расходами на строительство.По данным Национальной службы статистики, Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года. Увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 11,8%, а также роста заработной платы рабочих на 8,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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