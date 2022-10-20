https://sputnik-georgia.ru/20221020/svanskiy-dom-poyavitsya-v-tbilisskom-etnograficheskom-muzee-271401640.html

Сванский дом появится в Тбилисском этнографическом музее

Сванский дом появится в Тбилисском этнографическом музее

Новый экспонат этнографического музея "переедет" в Тбилиси из Сванети 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T08:31+0400

2022-10-20T08:31+0400

2022-10-20T08:31+0400

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этнографический музей

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Тбилисский этнографический музей впервые после многолетнего перерыва пополнится домом из еще одного уголка Грузии – высокогорной Сванети.Постройка под названием "Мачуби" – это нижний этаж старинного сванского дома, где семьи проводили зимы. Новый экспонат этнографического музея "переедет" в Тбилиси из Сванети. В самом музее дом, построенный несколько веков назад, будет находиться рядом со сванской башней.К процессу демонтажа и транспортировки "Мачуби" из Сванетии привлечены соответствующие специалисты и архитекторы, говорится в сообщении телеканала "Имеди".Процесс проходит при поддержке министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, сванети, этнографический музей