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Сванский дом появится в Тбилисском этнографическом музее
Сванский дом появится в Тбилисском этнографическом музее
Новый экспонат этнографического музея "переедет" в Тбилиси из Сванети 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T08:31+0400
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культура
грузия
культурная жизнь грузии
тбилиси
сванети
этнографический музей
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Тбилисский этнографический музей впервые после многолетнего перерыва пополнится домом из еще одного уголка Грузии – высокогорной Сванети.Постройка под названием "Мачуби" – это нижний этаж старинного сванского дома, где семьи проводили зимы. Новый экспонат этнографического музея "переедет" в Тбилиси из Сванети. В самом музее дом, построенный несколько веков назад, будет находиться рядом со сванской башней.К процессу демонтажа и транспортировки "Мачуби" из Сванетии привлечены соответствующие специалисты и архитекторы, говорится в сообщении телеканала "Имеди".Процесс проходит при поддержке министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, сванети, этнографический музей
культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, сванети, этнографический музей

Сванский дом появится в Тбилисском этнографическом музее

08:31 20.10.2022
© photo: Sputnik / StringerРегион Сванети - сванские башни в селе Ушгули
Регион Сванети - сванские башни в селе Ушгули - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Новый экспонат этнографического музея "переедет" в Тбилиси из Сванети
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Тбилисский этнографический музей впервые после многолетнего перерыва пополнится домом из еще одного уголка Грузии – высокогорной Сванети.
Постройка под названием "Мачуби" – это нижний этаж старинного сванского дома, где семьи проводили зимы. Новый экспонат этнографического музея "переедет" в Тбилиси из Сванети. В самом музее дом, построенный несколько веков назад, будет находиться рядом со сванской башней.
© photo: Sputnik / StringerРегион Сванети - сванские башни в высокогорном селе Ушгули
Регион Сванети - сванские башни в высокогорном селе Ушгули - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2022
Регион Сванети - сванские башни в высокогорном селе Ушгули
© photo: Sputnik / Stringer
К процессу демонтажа и транспортировки "Мачуби" из Сванетии привлечены соответствующие специалисты и архитекторы, говорится в сообщении телеканала "Имеди".
Процесс проходит при поддержке министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.
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