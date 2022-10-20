Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221020/test-naskolko-vy-khoroshiy-povar-271513540.html
Тест: насколько вы хороший повар
Тест: насколько вы хороший повар
Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник – День повара – отмечают повара и кулинары всего мира 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T16:15+0400
2022-10-20T16:15+0400
интерактив
тесты
повар
кулинария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24667/95/246679579_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_3f723e6ad8aef87edd0b402f2a794a29.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24667/95/246679579_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_997330f1a293632d53b217a7dedae7af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
интерактив, тесты, повар, кулинария, тесты
интерактив, тесты, повар, кулинария, тесты

Тест: насколько вы хороший повар

16:15 20.10.2022
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
Праздник Тбилисоба в столице Грузии 5 октября 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник – День повара – отмечают повара и кулинары всего мира
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.
1 из 14
Как быстро снять кожицу с помидора?
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0