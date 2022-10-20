https://sputnik-georgia.ru/20221020/test-naskolko-vy-khoroshiy-povar-271513540.html

Тест: насколько вы хороший повар

Тест: насколько вы хороший повар

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник – День повара – отмечают повара и кулинары всего мира 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T16:15+0400

2022-10-20T16:15+0400

2022-10-20T16:15+0400

интерактив

тесты

повар

кулинария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24667/95/246679579_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_3f723e6ad8aef87edd0b402f2a794a29.jpg

Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

интерактив, тесты, повар, кулинария, тесты