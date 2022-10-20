https://sputnik-georgia.ru/20221020/test-naskolko-vy-khoroshiy-povar-271513540.html
Тест: насколько вы хороший повар
Тест: насколько вы хороший повар
Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник – День повара – отмечают повара и кулинары всего мира 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T16:15+0400
2022-10-20T16:15+0400
2022-10-20T16:15+0400
интерактив
тесты
повар
кулинария
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.
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интерактив, тесты, повар, кулинария, тесты
интерактив, тесты, повар, кулинария, тесты
Тест: насколько вы хороший повар
Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник – День повара – отмечают повара и кулинары всего мира
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.