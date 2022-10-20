https://sputnik-georgia.ru/20221020/tonnel-na-doroge-k-granitse-gruzii-s-rossiey-budet-zakryt-21-oktyabrya-271505443.html
Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией будет закрыт 21 октября
Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией будет закрыт 21 октября
Запрет на движение в тоннеле будет действовать 21 октября с 11:00 до 17:00 по местному времени. 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T14:05+0400
2022-10-20T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено на несколько часов, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, запрет в тоннеле, который расположен на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета – Спетанцминда – Ларс, будет действовать 21 октября с 11:00 до 17:00 по местному времени.По данным ведомства, тоннель будет закрыт с целью исправления погрешностей, выявленных во время инспектирования системы.Движение транспорта в период закрытия тоннеля, будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией будет закрыт 21 октября
Запрет на движение в тоннеле будет действовать 21 октября с 11:00 до 17:00 по местному времени.
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено на несколько часов, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
В частности, запрет в тоннеле, который расположен на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета – Спетанцминда – Ларс, будет действовать 21 октября с 11:00 до 17:00 по местному времени.
По данным
ведомства, тоннель будет закрыт с целью исправления погрешностей, выявленных во время инспектирования системы.
Движение транспорта в период закрытия тоннеля, будет переключено на объездную дорогу.