https://sputnik-georgia.ru/20221020/tskhinvalskiy-teatr-vernulsya-s-festivalya-v-kazakhstane-s-prizami-271474676.html

Цхинвальский театр вернулся с фестиваля в Казахстане с призами

Цхинвальский театр вернулся с фестиваля в Казахстане с призами

На фестивале грузинские актеры выступили со спектаклем "Актриса" по одноименной пьесе казахского драматурга 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T10:21+0400

2022-10-20T10:21+0400

2022-10-20T10:21+0400

казахстан

гоча капанадзе

новости

грузия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0a/271205574_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_be62b7181ab7c5f3c7fb307da2fe8b70.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Цхинвальский профессиональный государственный драматический театр им. И. Мачабели вернулся с алма-атинского Международного театрального фестиваля, посвященного 80-летию писателя-драматурга Дулата Исабекова, с двумя призами.В фестивале "Мир Исабекова", целью которого является укрепление международных культурных связей и популяризация казахской драматургии, принимали участие театральные коллективы разных стран.На фестивале грузинские актеры выступили со спектаклем "Актриса" по одноименной пьесе казахского драматурга. Первый приз получил режиссер постановки – Гоча Капанадзе, второй – исполнительница роли Айгуль Асановой, актриса Лела Махниашвили. Цхинвальский театр носит имя выдающего грузинского общественного деятеля, писателя и переводчика произведений Уильяма Шекспира – Иване Мачабели. В разные годы на его сцене блестяще выступали такие великие артисты, как Верико Анджапаридзе, Рамаз Чхиквадзе, Эрос Манджгаладзе, Гиви Берикашвили и другие.Дулат Исабеков – драматург, автор пьес и повестей, публицист, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, лауреат премии ПЕН-клуба, лауреат независимой премии "Тарлан".Произведения Д. Исабекова, среди которых "Старшая сестра", "В ожидании завтрашнего дня", "Невезучая девушка", "Наследники", "Сети дьявола", "Одержимый", "Актриса", "Транзитный пассажир" и многие другие, являются сокровищницей казахской драматургии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

казахстан, гоча капанадзе, новости, грузия, культура