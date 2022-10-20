В Грузии переподготовят персонал для исследования насилия над женщинами
© Courtesy of National Statistics Office of GeorgiaНачалась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
© Courtesy of National Statistics Office of Georgia
В дальнейшем собранные данные станут базовыми для планирования политики превенции насилия и реагирования на него
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Тренинги полевого персонала, целью которых является обучение тому, как проводить опрос среди населения на тему насилия над женщинами, стартовали в Грузии, заявил заместитель исполнительного директора Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Ираклий Апхаидзе.
© Courtesy of National Statistics Office of GeorgiaНачалась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
Началась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
© Courtesy of National Statistics Office of Georgia
Цель опроса – сбор информации о женщинах и мужчинах в возрасте от 15 до 69 лет по таким вопросам, как финансовое положение и аспекты, связанные с работой, здоровье, насилие со стороны супруга/партнера и не партнера, травмы, связанные с насилием, влияние насилия, обращение за помощью, сексуальные домогательства, преследование, социальные нормы и взгляды.
"Ряд подготовительных работ уже завершен. На данный момент проводится тренинг полевого персонала, по завершению которого мы начнем полевые процедуры, которые продолжатся до конца ноября", – сказал Апхаидзе.
© Courtesy of National Statistics Office of GeorgiaНачалась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
Началась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
© Courtesy of National Statistics Office of Georgia
По его словам, в этот период по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, 75% (3,3 тысячи) из которых женщины.
Всего к так называемым полевым работам, в течение трех дней переподготовят 90 человек.
В ходе широкомасштабного тренинга интервьюеры подробно узнают о методологии опроса, инструкциях по заполнению анкет и различных вопросах, связанных с полевыми процедурами.
© Courtesy of National Statistics Office of GeorgiaНачалась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
Началась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
© Courtesy of National Statistics Office of Georgia
Результаты опроса будут загружаться с помощью планшетов, а итоговые результаты исследования будут обнародованы в 2023 году.
Исследование "Сакстат" проведет при финансовой и технической поддержке Женской организации ООН (UN WOMEN), как и в 2017 году.
"В этом году, согласно стандарту, спустя пять лет, мы проводим повторное исследование, в рамках которого будут проанализированы информация и данные о распространении насилия в Грузии. В дальнейшем эти данные станут базовыми для планирования политики превенции насилия и реагирования на него", – заявила менеджер программы Женской организации ООН Саломе Ичкити.
© Courtesy of National Statistics Office of GeorgiaНачалась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
Началась переподготовка персонала для исследования насилия над женщинами в Грузии
© Courtesy of National Statistics Office of Georgia
Исследование является частью проекта "Против насилия в отношении женщин и девочек", который реализуется Женской организацией ООН и Фондом населения ООН.
Фемицид как главный вызов
Фемицид в Грузии остается серьезным вызовом на протяжении многих лет.
Прокуратура Грузии при поддержке США и женской организации ООН (UN Women) начала масштабную информационную кампанию против фемицида. Главной целью является повышение сознания общества в вопросе семейного насилия, насилия в отношении женщин и предотвращение фемицида.
В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток их убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
© photo: Sputnik / StringerДомашнее насилие
Домашнее насилие
© photo: Sputnik / Stringer
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.
По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021-м – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.