https://sputnik-georgia.ru/20221020/v-gruzii-perepodgotovyat-personal-dlya-issledovaniya-nasiliya-nad-zhenschinami-271496790.html

В Грузии переподготовят персонал для исследования насилия над женщинами

В Грузии переподготовят персонал для исследования насилия над женщинами

В дальнейшем собранные данные станут базовыми для планирования политики превенции насилия и реагирования на него 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Тренинги полевого персонала, целью которых является обучение тому, как проводить опрос среди населения на тему насилия над женщинами, стартовали в Грузии, заявил заместитель исполнительного директора Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Ираклий Апхаидзе.Цель опроса – сбор информации о женщинах и мужчинах в возрасте от 15 до 69 лет по таким вопросам, как финансовое положение и аспекты, связанные с работой, здоровье, насилие со стороны супруга/партнера и не партнера, травмы, связанные с насилием, влияние насилия, обращение за помощью, сексуальные домогательства, преследование, социальные нормы и взгляды."Ряд подготовительных работ уже завершен. На данный момент проводится тренинг полевого персонала, по завершению которого мы начнем полевые процедуры, которые продолжатся до конца ноября", – сказал Апхаидзе.По его словам, в этот период по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, 75% (3,3 тысячи) из которых женщины.Всего к так называемым полевым работам, в течение трех дней переподготовят 90 человек.В ходе широкомасштабного тренинга интервьюеры подробно узнают о методологии опроса, инструкциях по заполнению анкет и различных вопросах, связанных с полевыми процедурами.Результаты опроса будут загружаться с помощью планшетов, а итоговые результаты исследования будут обнародованы в 2023 году.Исследование "Сакстат" проведет при финансовой и технической поддержке Женской организации ООН (UN WOMEN), как и в 2017 году."В этом году, согласно стандарту, спустя пять лет, мы проводим повторное исследование, в рамках которого будут проанализированы информация и данные о распространении насилия в Грузии. В дальнейшем эти данные станут базовыми для планирования политики превенции насилия и реагирования на него", – заявила менеджер программы Женской организации ООН Саломе Ичкити.Исследование является частью проекта "Против насилия в отношении женщин и девочек", который реализуется Женской организацией ООН и Фондом населения ООН.Фемицид как главный вызовФемицид в Грузии остается серьезным вызовом на протяжении многих лет.Прокуратура Грузии при поддержке США и женской организации ООН (UN Women) начала масштабную информационную кампанию против фемицида. Главной целью является повышение сознания общества в вопросе семейного насилия, насилия в отношении женщин и предотвращение фемицида.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток их убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021-м – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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