https://sputnik-georgia.ru/20221020/v-kutaisi-zaderzhali-predpolagaemogo-pedofila-271516395.html

В Кутаиси задержали предполагаемого педофила

В Кутаиси задержали предполагаемого педофила

Обвиняемый вел с учениками разговоры сексуального характера и просил их дать прикоснуться к половым органам 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T17:48+0400

2022-10-20T17:48+0400

2022-10-20T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Кутаиси на западе страны одного человека за развратные действия в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, подозреваемый был задержан у одной из школ города в тот момент, когда он вел с учениками разговоры сексуального характера и просил у них дать прикоснуться к половым органам.Кроме того, полицейские задержали в Кутаиси еще одного человека по обвинению в принуждении несовершеннолетних. По данным МВД, у одной из школ города подозреваемый предложил несовершеннолетней девочке подвезти ее на машине, а когда она села к нему, заставил отдать ему ее мобильный телефон.Обвиняемого удалось задержать вскоре после совершения преступления.Следствие по обоим случаям продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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