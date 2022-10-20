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Почему закрылся стационар в детской клинике Иашвили в Тбилиси?
Почему закрылся стационар в детской клинике Иашвили в Тбилиси?
Выяснилось, что несколько департаментов больницы не удовлетворяют современным требованиям 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T16:28+0400
2022-10-20T16:28+0400
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тбилисская детская центральная больница им. иашвили
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Специалисты выявили погрешности в тбилисской детской центральной больнице им. М. Иашвили в ходе проверки системы контроля за инфекциями, поэтому клиника временно приостановила прием пациентов в стационар, заявила директор Агентства медицинского и фармрегулирования Лиана Чумбуридзе.Единственной возможностью решить проблему в клинике назвали осуществление инфраструктурных и ремонтных работ. По словам Чумбуридзе, администрация больницы приняла решение незамедлительно исправить погрешности.В клинике Иашвили подтвердили, что заключение Агентства регулирования стало причиной временного закрытия стационарного отделения. Как оказалось, несколько департаментов больницы не удовлетворяют современным требованиям.На сегодняшний день полностью отремонтированы отделения абдоминальной медицины, травматологии, ортопедии, хирургии. Для пациентов будет действовать круглосуточная горячая линия – 2 600 600.Как отметила Чумбуридзе, главной задачей Минздрава является обеспечение всех граждан медицинским обслуживанием высокого качества."Именно этой цели служит реформа, которую мы начнем с 2025 года, и для всех клиник будет обязательна международная аккредитация, чтобы каждый гражданин получил обслуживание высокого качества и стандартов", - подчеркнула Чумбуридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, минздрав, тбилиси, грузия, новости, общество, детская центральная больница им. м. иашвили, тбилисская детская центральная больница им. иашвили
здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, минздрав, тбилиси, грузия, новости, общество, детская центральная больница им. м. иашвили, тбилисская детская центральная больница им. иашвили
Почему закрылся стационар в детской клинике Иашвили в Тбилиси?
16:28 20.10.2022 (обновлено: 16:35 20.10.2022)
Выяснилось, что несколько департаментов больницы не удовлетворяют современным требованиям
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Специалисты выявили погрешности в тбилисской детской центральной больнице им. М. Иашвили в ходе проверки системы контроля за инфекциями, поэтому клиника временно приостановила прием пациентов в стационар, заявила директор Агентства медицинского и фармрегулирования Лиана Чумбуридзе.
Единственной возможностью решить проблему в клинике назвали осуществление инфраструктурных и ремонтных работ. По словам Чумбуридзе, администрация больницы приняла решение незамедлительно исправить погрешности.
"На этом этапе временно приостановлено предоставление медицинских сервисов, помимо амбулаторно-диагностического центра и онкогематологического направления", - сказала Чумбуридзе.
В клинике Иашвили подтвердили, что заключение Агентства регулирования стало причиной временного закрытия стационарного отделения. Как оказалось, несколько департаментов больницы не удовлетворяют современным требованиям.
На сегодняшний день полностью отремонтированы отделения абдоминальной медицины, травматологии, ортопедии, хирургии.
Для пациентов будет действовать круглосуточная горячая линия – 2 600 600.
Как отметила Чумбуридзе, главной задачей Минздрава является обеспечение всех граждан медицинским обслуживанием высокого качества.
"Именно этой цели служит реформа, которую мы начнем с 2025 года, и для всех клиник будет обязательна международная аккредитация, чтобы каждый гражданин получил обслуживание высокого качества и стандартов", - подчеркнула Чумбуридзе.