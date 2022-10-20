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Почему закрылся стационар в детской клинике Иашвили в Тбилиси?

Почему закрылся стационар в детской клинике Иашвили в Тбилиси?

Выяснилось, что несколько департаментов больницы не удовлетворяют современным требованиям 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T16:28+0400

2022-10-20T16:28+0400

2022-10-20T16:35+0400

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тбилисская детская центральная больница им. иашвили

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Специалисты выявили погрешности в тбилисской детской центральной больнице им. М. Иашвили в ходе проверки системы контроля за инфекциями, поэтому клиника временно приостановила прием пациентов в стационар, заявила директор Агентства медицинского и фармрегулирования Лиана Чумбуридзе.Единственной возможностью решить проблему в клинике назвали осуществление инфраструктурных и ремонтных работ. По словам Чумбуридзе, администрация больницы приняла решение незамедлительно исправить погрешности.В клинике Иашвили подтвердили, что заключение Агентства регулирования стало причиной временного закрытия стационарного отделения. Как оказалось, несколько департаментов больницы не удовлетворяют современным требованиям.На сегодняшний день полностью отремонтированы отделения абдоминальной медицины, травматологии, ортопедии, хирургии. Для пациентов будет действовать круглосуточная горячая линия – 2 600 600.Как отметила Чумбуридзе, главной задачей Минздрава является обеспечение всех граждан медицинским обслуживанием высокого качества."Именно этой цели служит реформа, которую мы начнем с 2025 года, и для всех клиник будет обязательна международная аккредитация, чтобы каждый гражданин получил обслуживание высокого качества и стандартов", - подчеркнула Чумбуридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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