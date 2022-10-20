https://sputnik-georgia.ru/20221020/v-tbilisi-postavili-spektakl-solnechnaya-liniya-po-pese-vyrypaeva-271494251.html

В Тбилиси поставили спектакль "Солнечная линия" по пьесе Вырыпаева

В Тбилиси поставили спектакль "Солнечная линия" по пьесе Вырыпаева

По сюжету пьесы, муж и жена застревают на кухне до самого утра, пытаясь найти выход из семейного кризиса 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T12:20+0400

2022-10-20T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Премьера комедийного спектакля "Солнечная линия" по одноименной пьесе известного российского и польского режиссера театра и кино, драматурга Ивана Вырыпаева пройдет на сцене тбилисского Театра на Атонели 21 октября.По сюжету пьесы, муж и жена застревают на кухне до самого утра, пытаясь найти выход из семейного кризиса. "Они уже давно не могут найти общий язык, и каждая попытка взаимопонимания заканчивается неудачей. В чем проблема? Кто виноват? Как можно преодолеть кризис? Чтобы получить ответ на этот и другие важные вопросы, возьмите свою вторую половинку за руку и приходите на спектакль", – говорится в анонсе представления.Режиссер постановки Гега Гагнидзе, актеры – Наталия Габисония и Георгий Шарвашидзе. Композитор – Ноэ Квирквелия. Премьерные показы состоятся 21, 22 и 23 октября в 20:00. Проект осуществляется при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы культуры, образования, спорта и дел молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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